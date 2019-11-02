Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde

Basketbol Süper Ligi’nde yer alan takımlarımız ve oyuncularımız artık Avrupa’nın önde gelen, hemen hemen tüm oyuncular, antrenörler ve menajerler tarafından kullanılmakta olan www.eurobasket.com sitesinde yer almaya başladı.

Avrupa’nın önde gelen basketbol siteleri arasında yer alıyor

EuroBasket oyuncu ve takımlara ait istatistik, bilgi ve resimleri, eski bir basketbolcu olan Ercan Başaran tarafından Kuzey Kıbrıs Basketbol Federasyonu’nun desteği ile bir yıl önce hayata geçirilen www.northcyprusbasketball.com sitesinden alarak kendi sitesinde yayınlamaya başladı. EuroBasket bunun yanında sitesine NorthCyprusBasketball linkini de ekleyerek ülkemiz basketbolunun görünürlüğünü arttırdı. Özellikle ülkemize gelen yabancı oyuncuların bireysel performans istatistiklerinin de artık tutuluyor olması ile kariyerli isimlerin ülkemizde basketbol yaşantılarını sürdürmek istememesinin önündeki bir engel de böylece ortadan kalkmış oldu.

Sütçü: Bizim için önemli bir adım, emeği geçenleri kutlarım

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, son derece başarılı bir uygulama olarak geçtiğimiz yıl gerek spor medyasının gerekse de takımların kullanımında olan geniş çaplı istatistiklerin bundan böyle Eurobasket’te yer alacak olmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sütçü, Süper Lig’in uluslar arası arenada bilinir bir noktaya doğru ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti ve bu başarının mimarı olan Başaran’ı tebrik etti.