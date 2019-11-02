Olguner Mersin’De Yarışacak

Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan Veteran Masa tenisi Turnuvası için ülkemiz veteran masa tenisçisi Fadıl Olguner bugün Mersin’e gidiyor.

Türkiye’nin her yanından masa teniscilerinin katılacağı Turnuva 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Olguner yaptığı basın açıklamasında bu tarihlerde Atina’da olmayı planlamıştık. Ancak Yunanistan kendi fanatiklerine sahip çıkamadığı için Atina’ya gitmek nasip olmadı. Kısmette Mersin varmış. Beni Mersin’e çağıran Mersinli veteran masa tenisçilere gönülden teşekkür ederim.