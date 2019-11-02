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‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:07

‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği Sokak Kütüphaneleri için bağış

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği Sokak Kütüphaneleri için bağışlanan kitaplar LTB tarafından çocuklar ve yetişkinler için 2 ayrı ebatta yapılacak sokak kütüphanelerine yerleştiriliyor.

Sokak kütüphaneleri projesine katkı sağlamak isteyen yurttaşlar çocuk kitapları, masallar, romanlar, şiir kitapları, denemeler, dünya klasikleri ve benzeri kategorilerdeki kitapları LTB Binası zemin katta bulunan Halkla İlişkiler Noktası’na teslim edebilirler.

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‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
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