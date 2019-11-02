2 Kasım 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:07

Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatını ve yazarlarını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ve Kıbrıs Türk plastik sanatın

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatını ve yazarlarını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ve Kıbrıs Türk plastik sanatını ve sanatçılarını yurtdışına taşımak ve tanıtmak hedefiyle de 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2019’a katılıyor.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat başkanlığında katılım sağlanacak fuarlarda, Kıbrıs Türk yazarlarından Kemal Behçet Caymaz’ın imza günü düzenlenecek ve Kıbrıs Türk plastik sanatçılarından İpek Denizli Karagöz’ün resim sergisi açılacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin organizatörlüğünde 2-10 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek fuarlar, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak.

KKTC’nin ilk fantastik roman yazarı Kemal Behçet Caymaz 9-10 Kasım tarihlerinde 11.30-13.30 saatleri arasında KKTC standında Safir serisinin “Müjdelenen Zaman” isimli ilk romanının İngilizce ve Türkçe baskılarını imzalayacak.

KKTC’nin Kültür Dairesi koordinasyonuyla KKTC Yayınları standını açacağı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, Türkiye ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iş birliğiyle düzenlenen ve dokuz gün sürecek fuarda gerçekleştirilecek panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak sanatseverlere kapılarını açacak olan 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ ARTİST 2019 bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak tiyatroya odaklandı.

Fuar’ın teması Goethe’nin “Faust” isimli eserinden esinlenerek “Faust” olarak belirledi.

Fuar yaklaşık 1000 sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı da konuk edecek.

Dokuz gün birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapacak İstanbul Sanat Fuarı’nda Kıbrıs Türk plastik sanatını temsilen Kültür Dairesi koordinasyonu ile Ressam İpek Denizli Karagöz’ün sergisi açılacak.

Sergide Karagöz’ün soyut dışavurumcu tarzında akrilik boya tekniğiyle ürettiği dokuz eseri yer alacak.

İki farklı salonda açılacak olan ARTİST 2019, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulacak.

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, 56.Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, 54. Ulusal Yarışma’da ‘Kar’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal’ın sahibi oldu. Ergüçlü, Altın Portakal öd...
‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği Sokak Kütüphaneleri için bağış...
17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
17.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam gerçekleşecek KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Barok Konseri ile sona erecek. Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak Festival Kapanış Konseri’nde KKTC Cum...
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatını ve yazarlarını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ve Kıbrıs Türk plastik sanatın...
Gönyeli Gençlik Festivali Tamamlandı
Gönyeli Gençlik Festivali, Sertab Erener’in verdiği final konseriyle tamamlandı. Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 5 gün süren Gönyeli Gençlik Festivali’nin son gecesinde Sertab Erener sahne aldı. Gönyeli Belediye Başkanı A...
7. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi
TRT’nin kurumsal iş ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali’nin ödül töreni Ses Tiyatrosu’nda yapıldı. Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, “Hem izleyiciler açısından iyiydi. Çok fazla salonl...
‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himay...
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Aybulus Resitali
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde cumartesi akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda piyanist Gökhan Aybulus piyano resitali verecek. Aybulus sunacağı resitalinde Bach-Busoni’ nin Chaconne’ unu, Beethoven’ in Ay...
‘Gençlik Festlivali’ Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor
İkincisi düzenlenen Gönyeli Gençlik Festivali’de, dün akşam, Lütfiye Özipek sahne aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, O Ses Türkiye programında aldığı birincilikle ismini duyuran Lütfiye Özipek, Gönyeli Gençlik Festivali’n...
Ktemad Ve Temad Çankaya Resim Sergisi 25 Ekim Cuma Günü Açılacak
KKTC Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya İlçe Başkanlığı işbirliği ile düzenlenecek Resim Sergisi, 25 Ekim Cuma günü açılacak. Emekli Astsubayların eşleri ile şehit ve gazilerin e...
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Bu Akşam 3 Basses Konseri Yer Alacak...
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde bu akşam 3 BasSes Konseri yer alacak. Konser, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak. Deniz Plaza’nın evsahipliğinde gerçekleştirilecek 3 BasSes Konserinde Opera Sanatçılar...
227 Eserden Oluşan 9 Sergi Perşembe Günü Açılacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan, 227 eserden oluşan 9 sergi, Perşembe günü açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, dokuz serginin açılışı, 24 Ekim Perşembe ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans