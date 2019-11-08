8 Kasım 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:04

Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde olan İngiltere’nin son erteleme sonrasında yeni komisyon için aday göstermesi talep edildi. AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen’in Başsözcü Yardımcısı Dana S

Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde olan İngiltere’nin son erteleme sonrasında yeni komisyon için aday göstermesi talep edildi.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen’in Başsözcü Yardımcısı Dana Spinant, günlük basın toplantısında, İngiltere’den yeni komisyon için adaylar sunmasının istendiğini duyurdu.

Spinant, “Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bir mektup göndererek yeni komisyon için adaylar sunmasını istedi.” açıklamasında bulundu.

Yeni komisyonda cinsiyet eşitliği oluşması için İngiltere’den kadın adaylar sunmasını istediklerini aktaran Spinant, Johnson yönetiminin hızlı bir şekilde cevap vermesini beklediklerini söyledi.

Spinant, İngiltere’nin yanı sıra yeni komisyonunun Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması için Romanya’nın da yeni adayını sunması gerektiğini yineledi.

AB, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere 1 Aralık’ta görevi devralması öngörülen yeni komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek. AB anlaşmalarına göre üye ülkelerin komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.

Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans