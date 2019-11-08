- Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- Urcan Vangöl Anıldı
- Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- Koopspor-Ydü Finalde
- Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
- Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- Nazlı Ilıcak Ve Ahmet Altan’A Tahliye
- Tc Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu:barış Pınarı Harekat Bölgesi’Ne Saldırı
- Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ‘Çocuk Festivali’ Düzenliyor
- Türk-Rus İkinci Ortak Kara Devriyesi Tamamlandı
- İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- Manavoğlu:kıbrıs Meselesinde Yeni Sayfa Açacak Kişi Cumhurbaşkanı Olmalı
- İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- Vodafone 41. İstanbul Maratonu’Nu Kazananlar Belli Oldu
- Türkiye Ve Rusya’Dan İkinci Ortak Devriye
- Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
- Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- Erdoğan: Deaş Elebaşı Bağdadi’Nin Eşi Yakalandı
- Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi
- Dere Temizliği Sürüyor
- Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- Şampiyon Steve Neufeld
- Bakan Oğuz Arden Gıda Hellim Tesisini Ziyaret Etti
- Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
- Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
- Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- Şampiyon Steve Neufeld
- Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- Koopspor-Ydü Finalde
- Urcan Vangöl Anıldı
- Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde olan İngiltere’nin son erteleme sonrasında yeni komisyon için aday göstermesi talep edildi.
AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen’in Başsözcü Yardımcısı Dana Spinant, günlük basın toplantısında, İngiltere’den yeni komisyon için adaylar sunmasının istendiğini duyurdu.
Spinant, “Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bir mektup göndererek yeni komisyon için adaylar sunmasını istedi.” açıklamasında bulundu.
Yeni komisyonda cinsiyet eşitliği oluşması için İngiltere’den kadın adaylar sunmasını istediklerini aktaran Spinant, Johnson yönetiminin hızlı bir şekilde cevap vermesini beklediklerini söyledi.
Spinant, İngiltere’nin yanı sıra yeni komisyonunun Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması için Romanya’nın da yeni adayını sunması gerektiğini yineledi.
AB, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere 1 Aralık’ta görevi devralması öngörülen yeni komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek. AB anlaşmalarına göre üye ülkelerin komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.
- Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gü...
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Tol-Kanser Hastaları Yardım Derneği İşbirliği
- » Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- » Abd Temsilciler Meclisi, Ermeni Tasarısını Kabul Etti
- » Abd’Nden Türkiye’Ye İkinci Karar
- » Ubp-Hp Hükümeti Bu Akşam Girne’De
- » Urcan Vangöl Anıldı
- » Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- » Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- » ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- » Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- » Kamagra içeriği yenilendi
- » Ktsyd Kupasında Heyecan Başlıyor
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- » Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- » Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- » Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- » Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- » Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’E Rapor Gönderdi
- » Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- » Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- » Denktaş:üçlü Görüşmeyle İlgili Ciddi Kaygılarımız Vardır
- » Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- » Genco Erkal, Girne’De Nazım Hikmet Şiirlerini Seslendirecek
- » Türk Ve Rus Askeri Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
- » Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- » Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- » Urcan Vangöl Anıldı
- » Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- » Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- » ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- » Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- » Koopspor-Ydü Finalde
- » Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
- » Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- » Nazlı Ilıcak Ve Ahmet Altan’A Tahliye
- » Tc Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu:barış Pınarı Harekat Bölgesi’Ne Saldırı
- » Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ‘Çocuk Festivali’ Düzenliyor
- » Türk-Rus İkinci Ortak Kara Devriyesi Tamamlandı
- » İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- » Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- » Manavoğlu:kıbrıs Meselesinde Yeni Sayfa Açacak Kişi Cumhurbaşkanı Olmalı
- » İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- » Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- » Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- » Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- » Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- » Vodafone 41. İstanbul Maratonu’Nu Kazananlar Belli Oldu
- » Türkiye Ve Rusya’Dan İkinci Ortak Devriye
- » Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
- » Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- » Erdoğan: Deaş Elebaşı Bağdadi’Nin Eşi Yakalandı
- » Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- » Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- » Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi
- » Dere Temizliği Sürüyor
- » Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- » Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- » Şampiyon Steve Neufeld
- » Bakan Oğuz Arden Gıda Hellim Tesisini Ziyaret Etti
- » Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- » Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans