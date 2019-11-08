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Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:04

Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi

Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Kamiloğlu Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi tarafından toplanan yardım, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat B

Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Kamiloğlu Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi tarafından toplanan yardım, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye verildi.

Yardımlar, Girne Kamiloğlu Hastanesi sahibi Dr. Kemal Kamiloğlu ve hastane doktorları, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından, Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’e teslim edildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, verilen desteğin son derece kıymetli olduğunu, Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana Kıbrıs Türkünün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında ve duacısı olduğunu bilmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Başçeri, “Her zaman yüzü Anadolu’ya dönmüş olan Kıbrıs Türkünün, TSK’nın Suriye’de yapmakta olduğu terörle mücadele ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik mücadeleyi en iyi anlayan, var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü olduğunu biliyorum. Kıbrıs Türkünün bu anlayışla TSK’ya destek veriyor olması bizim için çok kıymetli” dedi.

Özel hastaneler ve YDÜ’nün yaptığı katkıların çok kıymetli olduğunu söyleyen Başçeri, ayrıca Milli İradeye Saygı Platformu ile TSK’yı Güçlendirme Vakfı’na da destekleri için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de, yapılan katkıya teşekkür etti.
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak icra ettiğini, harekatın amacının terör koridorunun yok edilmesi olduğunu dile getiren Öztürk, özellikle sivillerin zarar görmemesi için hassas planlamalar yapıldığını belirtti.

Öztürk “Harekat başarıyla devam etmektedir. Bu vesile ile uluslararası hukuka uygun bu harekata verdiğiniz destek bizim için çok anlamlıdır” dedi.

Kamiloğlu Hastanesi sahibi Dr. Kemal Kamiloğlu, hastane doktorları olarak kahraman Türk ordusuna madden ve manen desteklerini belirterek, sağlık çalışanları olarak, gerekli görülür ve görev verilirse her zaman sağlık açısından da destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, her zaman için Türkiye’nin yanında olduklarını söyleyerek, Kıbrıs Türklerinin barış harekatlarının ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen toplumlardan olduğunu belirtti.

Şanlıdağ, “Şu an özgürce nefes alıyor, bilim ve sanat yapabiliyorsak bu coğrafyada bu, Kıbrıs Türk Barış Harekatı sayesinde oldu.” dedi.

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Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi Haberi

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