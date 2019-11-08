- Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- Urcan Vangöl Anıldı
- Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- Koopspor-Ydü Finalde
- Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
- Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- Nazlı Ilıcak Ve Ahmet Altan’A Tahliye
- Tc Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu:barış Pınarı Harekat Bölgesi’Ne Saldırı
- Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ‘Çocuk Festivali’ Düzenliyor
- Türk-Rus İkinci Ortak Kara Devriyesi Tamamlandı
- İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- Manavoğlu:kıbrıs Meselesinde Yeni Sayfa Açacak Kişi Cumhurbaşkanı Olmalı
- İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- Vodafone 41. İstanbul Maratonu’Nu Kazananlar Belli Oldu
- Türkiye Ve Rusya’Dan İkinci Ortak Devriye
- Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
- Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- Erdoğan: Deaş Elebaşı Bağdadi’Nin Eşi Yakalandı
- Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi
- Dere Temizliği Sürüyor
- Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- Şampiyon Steve Neufeld
- Bakan Oğuz Arden Gıda Hellim Tesisini Ziyaret Etti
- Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
- Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
- Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- Şampiyon Steve Neufeld
- Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- Koopspor-Ydü Finalde
- Urcan Vangöl Anıldı
- Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
Manavoğlu:kıbrıs Meselesinde Yeni Sayfa Açacak Kişi Cumhurbaşkanı Olmalı
Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir adayda birleşme yaklaşımını yanlış bulmadığını söyleyerek, Kıbrıs meselesinde yeni sayfa açacak kişinin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini kaydetti.
Katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Manavoğlu şöyle konuştu:
“O koltuğa oturacak kişi bugüne kadar yapılanlardan daha farklı ne yapacak onu düşünmeliyiz. Geçmiş dönemlerde sol adaya sağdan oy verildiğini de gördük. Rakamlardan da bellidir. Bu da demektir ki bu konularda her an kayma olabilir. Ülkede değişik gelişmeler oldu, söylemlerde bulunuldu; bu saatten sonra sağdan sola veya soldan sağa oy veren olur mu öngöremiyoruz. Eskiden böylesi bir kutuplaşma yoktu. Halkın Partisi’nin Kıbrıs meselesindeki duruşu nedeniyle merkezden sağa doğru kaydığı düşünülüyor. Oraya yeni birisi gelecekse, ki yeni biri gereklidir, oturacak olan kişi Kıbrıs Türkü’nün başından geçen olayları doğru değerlendirip, hamle yapmalıdır.”
Manavoğlu, çözüm üretmesi istenen tarafın aslında çözüm istemediğine işaret ederek, bu noktadan bakıldığında, bugüne kadarki liderlerden farklı olarak; önümüzdeki süreçte bir açılım yapabilme açısından “kim daha proaktif olabilecektir, kim dünyayla daha iyi bir iletişim içinde olacaktır, kim daha aktif bir diplomasi yürütecektir” ona bakmak gerektiğini söyledi.
Manavoğlu şöyle konuştu:
“Alışılagelmiş düzeni bozacak, güven artırıcı önlemler konusunda kim daha başarılı olur düşünmemiz gerekir. Sağ bir ittifak yapacaksa oraya kimi oturtacağımız çok önemlidir. Sağın ittifak yapmasıyla da bitmez. Kıbrıs meselesinde önümüzde yeni bir sayfa açacak kişi Cumhurbaşkanı olmalı.”
Manavoğlu trafik kazalarına da değinerek, yollarda iyi malzeme ve parlayan boya kullanımı ile iyi ışıklandırmanın önemli olduğunu kaydetti.
Manavoğlu, yaşanan kaynak sıkıntısını yol projelerine yansıdığını ve oto korkulukların yapılamaması, yolların bitmemesi gibi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, uzun vadeli projeleri tamamlamaya çalışmak yerine, kısa vadeli projelere yönelmek gerektiğini, aksi halde kaynak sıkıntısı yaşanacağını belirtti.
Gülşah Sanver Manavoğlu, kazaların yüzde 90’ının hız, dikkatsizlik, alkol, cep telefonu gibi nedenlerden kaynaklandığını sözlerine ekledi.
- Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gü...
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- » Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Urcan Vangöl Anıldı
- » Tol-Kanser Hastaları Yardım Derneği İşbirliği
- » Abd Temsilciler Meclisi, Ermeni Tasarısını Kabul Etti
- » Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- » Abd’Nden Türkiye’Ye İkinci Karar
- » Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- » ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- » Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- » Koopspor-Ydü Finalde
- » Ubp-Hp Hükümeti Bu Akşam Girne’De
- » Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- » Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
- » ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- » Kamagra içeriği yenilendi
- » Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- » Ktsyd Kupasında Heyecan Başlıyor
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- » Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- » Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- » Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- » Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’E Rapor Gönderdi
- » Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- » Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- » Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- » Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
- » Urcan Vangöl Anıldı
- » Samioğlu Göcek’te Şampiyon
- » Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor
- » ‘Gaynanamın Aşgı’ Cumartesi Akşamı Yenierenköy’De Sahneleniyor
- » Üniversiteler’De Heyecan Başlıyor
- » Koopspor-Ydü Finalde
- » Ab, İngiltere’Den Komisyon Üyesi Adayı İstiyor
- » Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
- » Nazlı Ilıcak Ve Ahmet Altan’A Tahliye
- » Tc Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu:barış Pınarı Harekat Bölgesi’Ne Saldırı
- » Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ‘Çocuk Festivali’ Düzenliyor
- » Türk-Rus İkinci Ortak Kara Devriyesi Tamamlandı
- » İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
- » Hazar Ergüçlü Ödüle Doymuyor
- » Manavoğlu:kıbrıs Meselesinde Yeni Sayfa Açacak Kişi Cumhurbaşkanı Olmalı
- » İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
- » Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
- » Foder’De ‘Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu’ Konulu Sunum Yapılacak
- » Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi ‘Yıldız Olmak Kolay Mı ?’ Oyunuyla Turneye Çıkıyor
- » Girne’De Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
- » Vodafone 41. İstanbul Maratonu’Nu Kazananlar Belli Oldu
- » Türkiye Ve Rusya’Dan İkinci Ortak Devriye
- » Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
- » Gg’Den Özbilgehan’A Ziyaret
- » Erdoğan: Deaş Elebaşı Bağdadi’Nin Eşi Yakalandı
- » Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
- » Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
- » Barış Pınarı Harekatı’Na Destek Amacıyla Toplanan Yardımlar Başçeri’Ye Teslim Edildi
- » Dere Temizliği Sürüyor
- » Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- » Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- » Şampiyon Steve Neufeld
- » Bakan Oğuz Arden Gıda Hellim Tesisini Ziyaret Etti
- » Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor
- » Apple Yeni Uygulamasıyla Netflix Ve Amazon’A Rakip Oldu.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans