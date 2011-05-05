Dere TemizliÄŸi SÃ¼rÃ¼yor

TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± derelerin temizliÄŸi ve kaybolan dereyataÄŸnÄ±n yeniden haritaya gÃ¶re aÃ§Ä±lmasÄ± projesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Nergisli- KÃ¶prÃ¼ GÃ¶leti arasÄ±ndaki dere yataÄŸÄ± dÃ¼zenleme iÅŸlerine bugÃ¼n Kurudere mevki