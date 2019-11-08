Erdoğan: Deaş Elebaşı Bağdadi’Nin Eşi Yakalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin eşinin yakalandığını açıkladı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.” dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip ‘tokatlayın’ diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.”

DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin eşinin yakalandığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman’dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan ‘İslami terör’ ifadesini kullanan Batı’nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır. FETÖ’nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız.”