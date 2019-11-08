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Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:05

Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması

Kamu-İş Yönetim Kurulunun katıldığı basın açıklaması sırasında, “Taşeron Sistemi Köleliktir! Kölelik Düzenine Geçit Vermeyeceğiz” pankartı açıldı. Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, bugün bakanlık önüne bir

Kamu-İş Yönetim Kurulunun katıldığı basın açıklaması sırasında, “Taşeron Sistemi Köleliktir! Kölelik Düzenine Geçit Vermeyeceğiz” pankartı açıldı.

Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, bugün bakanlık önüne bir günde gelmediklerini buraya gelmeden bir yıl boyunca bakanlık ile görüştüklerini ancak çözüm bulamadıklarını söyledi.

Serdaroğlu, bu konuda mücadelelerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, burada olma sebeplerinin memlekette oluşan bazı usulsüzlükler ve devleti zarar uğratanlara yönelik olduğunu kaydetti.

Hükümetin de bazı usulsüzlükler yaptığını savunan Serdaroğlu, ülkede yasal olmayan taşeron sisteminin gelenek haline geldiğini ve buna geçit vermeyeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, devlet kadrolarının boş olduğunu ve bu kadroların nasıl doldurulacağının da yasalarla belirlendiğini ifade etti.

İhale yoluyla alınacak hizmetlerin de kadrolar doluysa ve hizmet ihtiyacı varsa ancak alınabileceğini ifade eden Serdaroğlu, 2008’den beridir devam eden bu taşeron sisteminin hizmetleri tıkadığını, okullarda taşeron hizmeti alındığını ama boş kadroların durduğunu, bu taşeron sistemin de yandaşlara veya yandaş kişilerin kurduğu şirketlere uygulandığını savundu ve özetle şunları söyledi:

“Bunlardan usandık. Bu yapı ve sistem sürdürülebilir değil. İnsanlar sömürülüyor devlet zarara uğratılıyor. Devlet bu kişilerin ödemelerini yapıyor o kişiler okul sonrası başka yerlerde çalıştırılıyor.

Bu sorunlar giderilmeli bu sistem düzeltilmeli kadrolar doldurulmalıdır. Hademe eksiklikleri kadro ile doldurulmalıdır.

Derdimiz kişilere maaş değil memlekete sistem getirilmesidir. Sistemin yasal olmadığını bir yıldır anlatıyoruz ama bu konuda bir adım atılmadı. İlk önce devlet kendi çalışanına, sendikalaşmaya sahip çıkacak sonda da özele bakacak.

Ülkede sistemsizlik var sosyal sigorta eksiklikleri, aflar hep sistemsizliktendir. Sendikalar olsa aflara gerek olmayacaktı, çünkü sendika takipçisi olacaktı.

Biz usandık, bu artık sürdürülebilir bir yapı değil. İnsanlar geçim derdinde yaşam derdinde. Kazalar aileleri parçalıyor. Artık ciddi radikal kararlar alalım, memlekete ümit değil inanç pompalayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs görüşmeleri var ama toplum hizmet bekliyor.”

Kamu-İş Genel Sekreteri Devrim Gündüz de, basın açıklamasını okudu, sendika olarak taşeron sistemine karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Kamu-İş’e, açıklaması sırasında Hür-İş yetkilileri de destek verdi.

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