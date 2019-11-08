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Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:05

Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!

Gezici Araştırma Şirketi, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere anket yaptı… 26-27-28 Ekim tarihlerinde yapılan anketin sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı…

Gezici Araştırma Şirketi, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere anket yaptı…

26-27-28 Ekim tarihlerinde yapılan anketin sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı…

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, toplam 4 bin 267 katılımcı üzerinden yapılan çalışmada
hata payının güven aralığı sınırları içerisinde artı-eksi 2,5 olduğunu söyledi…

2020 yılı Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin gündemin ön sıralarında olduğunu ifade eden Gezici, “Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu durum, yaşananlar ve yaşanması olası gelişmeler Nisan 2020’de yapılacak seçimleri etkileyecek temel unsur olacaktır” dedi…

Gezici, olası adayların profillerine de yer verdiği konuşmasında, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın şu anda en fazla ilgi çeken siyasetçi durumunda olduğunu kaydetti…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise toplumda temiz bir insan olarak algılandığını ancak Kıbrıs konusuna kısa sürede çözüm bulacağı vaadiyle göreve gelmesine rağmen bu konuda bir sonuç alamamasının Akıncı için ciddi bir eksi puan oluşturduğunu söyledi…

Gezici, olası adaylardan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ağır ekonomik krizi başarı ile yönetememesine ilişkin yorumlar, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ise parti kurmayacağını söylemesine rağmen kurmasının en büyük dezavantajları olduğunu belirtti…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ise siyasi performansı beğenilse de Cumhurbaşkanlığı seçimi için güçlü bir aday olmadığını belirten Gezici, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş’ın ise oy oranının sürekli düştüğünü ve oy kaybetmeye devam ettiğini ifade etti…

Murat Gezici, açıklamasının ardından anket sonuçlarını duyurdu…

Ankette “KKTC Halkı Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl
Kullanmak İstediğine İlişkin” soruya ankete katılanlar yüzde 42,6 Ulusal Birlik Partisi; yüzde 25,3 Cumhuriyetçi Türk Partisi; yüzde 11.9 Halkın Partisi yüzde 6.0 Toplumcu Demokrasi Partisi yüzde 6.1 ise Yeniden Doğuş Partisi yanıtını verdi…

Buna göre Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, Demokrat Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi meclis dışı kalacak…

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de ankette çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor…

Ankete göre KKTC Halkı 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı
seçiminde yüzde 33,9’u Ersin Tatar’a; yüzde 28,2’si ise Mustafa Akıncı’ya yüzde 19,7’si Tufan Erhürman’a yüzde 10.5 ise Kudret Özersay’a oy vermek istediğini ifade etti…

Ankette seçimin ikinci tura kalması halinde de en güçlü aday yine Ersin Tatar olarak görülüyor…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği
“Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarının da yer aldığı ankette; ankete katılanların yüzde 74.4’ü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına katılmıyor ve bu açıklamayı yanlış buluyor…

Ankete göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Garantörlük konusunda taviz verdiğini düşünenler yüzde 25,2, Türk Askerin Adadan Çekilmesi konusunda taviz verdiğini düşünenler de yüzde 20,2 oranında…

Ankete katılanlara Türk askerinin adadan gitmesini istiyor musunuz sorusu da yöneltildi…

Buna güçlü bir hayır yanıtı verildi…

Ankete katılanların yüzde 85.5 Türk askerinin adadan gitmesini istemiyor….

Ankete katılanların yüzde 83.2’si ise Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesini istiyor…

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Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar! Haberi

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