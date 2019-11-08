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Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:05

Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor

Başbakan Ersin Tatar, bugün , Karşıyaka’da bulunan ve Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren , Pembe Köşk Psikiyatri hastanesini ziyaret etti. Başbakan Tatar, ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi başhekimi Profe

Başbakan Ersin Tatar, bugün , Karşıyaka’da bulunan ve Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren , Pembe Köşk Psikiyatri hastanesini ziyaret etti.

Başbakan Tatar, ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve hastane kurucularından Hüda Hüdaverdi ile hastaneyi gezerek burada yürütülen çalımalar hakkında bilgi aldı, ayrıca, hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla bir araya geldi..

Başbakan Ersin Tatar,Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve Hüda Hüdaverdi girişimiyle hayat bulan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinde, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda, profesyonel şartlarda çok önemli çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak, hastane kurucuları ve personelini kutladı..

Burada verilen hizmetin ülke için önemine dikkat çeken Tatar, hükümetin, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan bu gibi çalışmalara katkı koyarak, destekleyeceğini vurguladı.

Ziyarette hastane hakkında bilgi alarak , hastalarla görüşme fırsatı yakaladığını dile getiren Tatar, bu sorunla herkesin karşı karşıya kalabileceğini , önemli olanın , devletin ve toplumun bu hastalara sahip çıkması, uyuşturucu ve bağımlılık sorununun zamanında fark edilerek profesyonel şartlarda doğru şekilde tedavi edilmesinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Tatar, toplumda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda ,hassasiyet , farkındalık ve duyarlılığının her geçen gün arttığını da dile getirdi.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, disiplin , kararlılıkla çalışma yapmanın büyük önem taşıdığını hastanede yapılan çalımalarda bu disiplin ve kararlılığı gözlemlediğini söyleyen tatar, bunun, devletin benzer hizmet veren kurumlarına da örnek olmasını diledi.

KKTC’de bu konuda, bu kadar profesyonel şartlarda tedavi ve rehabilitasyon olanağı sağlanmasının önemine vurgu yapan Başbakan Tatar, hastande Norveçten gelen bir hastanın tedavi aldığını anımsatarak, hastane yetkilileirni çaışmalarındna dolayı kutladı.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı da, Başbakan Tatar’ın ziyaretinden onur duyduklarını belirterek, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda hizmet veren hastanenin, Ersin Tatar’ın başbakan, Ali Pilli’nin sağlık bakanı olduğu dönemde, 5 ay önce hizmete girdiğini söyledi.

Hastanenin açılmasıyla, ülkede uyuşturucuyla mücadele konusunda çıtanın daha da yükseldiğini dile getiren Çakıcı, hastaların tedavi ve rehabilitasyonunun yapılmasının, ülkede suç oranının düşmesine ve üzücü olayların yaşanmasının engellenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sağlık bakanlığıyla yapılan bir anlaşmayla , ilk kez devlet sevkiyle hastaneye hasta kabulüne başlandığını, hastanede devlet kanalıyla tedavi ve rehabilitasyon etme fırsatı sunulduğunu dile getiren Çakıcı bunun için de Başbakan Tatar ve ekibine teşekkür etti.

Çakıcı, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadele konusunda tedavi ve rehabilitasyon imkanı sunan bu merkezin, 30 yıllık bir gecikmeyle hayat geçtiğini söyledi.

5 aylık süreçte, Belçika, Ürdün, ,İngiltere ve Güney Kıbrıs’tan da eroin ve kokain bağımlısı birçok hastanın gelerek hastanede tedavi olduğunu kaydederek, merkezde sağlık turizmi de yapıldığını ifade eden Çakıcı, Kuzey Kıbrıs’ın şartlarıyla, sağlık turizmine son derece uygun bir ülke olduğunu ifade etti.

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Tatar:toplumda Uyuşturucu Ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Farkındalık Ve Duyarlılık Her Geçen Gün Artıyor Haberi

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