TÃ¼rk-Rus Ä°kinci Ortak Kara Devriyesi TamamlandÄ±

SoÃ§i mutabakatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk ve Rus askerlerinin, Suriyeâ€™de FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusunda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Rus konvoyunun Suriyeâ€™de gÃ¼venli bÃ¶lgeyi tesise yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ikinci ortak devriyeye insansÄ±z hava aracÄ± refakatinde zÄ±rhlÄ± araÃ§lar katÄ±ldÄ±.

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esinin 15 kilometre batÄ±sÄ±ndaki Mertismail Mahallesi mevkisinden hareket eden 4 zÄ±rhlÄ± araÃ§tan oluÅŸan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katÄ±lmak iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek Rus askeri konvoyuyla buluÅŸtu.

TÃ¼rk-Rus ortak devriyesi, Aynularabâ€™Ä±n doÄŸusu ile Tel Abyadâ€™Ä±n batÄ±sÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Bu yÃ¶nde bir sÃ¼re gÃ¶zlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼rdÃ¼.

TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r hattÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

SÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki geliÅŸmeleri Ã§ok sayÄ±da basÄ±n mensubu takip etti.

SoÃ§i mutabakatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ Rasulaynâ€™Ä±n 40 kilometre doÄŸusu ile KamÄ±ÅŸlÄ±â€™nÄ±n 30 kilometre batÄ±sÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lgede icra edilmiÅŸti.

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TAK/..