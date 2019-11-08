Nazlı Ilıcak Ve Ahmet Altan’A Tahliye

Türkiye’de ‘FETÖ’nün darbe çağrışımı’ davasında karar çıktı.

Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan için tahliye, Mehmet Altan için beraat kararı verildi.

Türkiye’de gazeteci Ahmet Altan, gazeteci Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.

Nazlı Ilıcak’a “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan’ın beraatine hükmedildi.