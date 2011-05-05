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TÃ¼rkiye Ve Rusyaâ€™Dan Ä°kinci Ortak Devriye
06 KasÄ±m 2019 Ã‡arÅŸamba Saat 16:05

TÃ¼rkiye Ve Rusyaâ€™Dan Ä°kinci Ortak Devriye

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda SoÃ§i mutabakatÄ± kapsamÄ±nda Suriyeâ€™de ikinci ortak devriye yarÄ±n Ayn El-Arabâ€™da yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, SoÃ§i MutabakatÄ± kapsamÄ±nda Rusya ile ikinci ortak devriyenin yarÄ±n yapÄ±la

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda SoÃ§i mutabakatÄ± kapsamÄ±nda Suriyeâ€™de ikinci ortak devriye yarÄ±n Ayn El-Arabâ€™da yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, SoÃ§i MutabakatÄ± kapsamÄ±nda Rusya ile ikinci ortak devriyenin yarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, bununla ilgili TÃ¼rk yetkililerin Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla temas iÃ§erisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KalÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

KalÄ±n, 22 Ekim SoÃ§i anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde Tel Abyadâ€™Ä±n doÄŸusunda ilk devriye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak, bu sÃ¼reÃ§te herhangi bir YPG/PYD mevcudiyetine rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã¼Ã§ noktada tÃ¼nel Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ikinci devriyenin ise yarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n, Kuzey Suriyeâ€™de bir terÃ¶r koridoru hatta bir terÃ¶r devleti kurmayÄ± hedefleyen amaÃ§larÄ± ortadan bÃ¼yÃ¼k oranda kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek â€˜Bu terÃ¶r koridoruna Ã§ok ciddi bir darbe vurulmuÅŸtur ama teyakkuz halimiz devam etmektedirâ€™ dedi.

Tel Abyad ile Resulayn arasÄ±nÄ±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlendiÄŸini belirten KalÄ±n, terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n alan kaybettikÃ§e paniÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KalÄ±n, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶lgelemeye yÃ¶nelik kara propaganda faaliyetlerine karÅŸÄ± herkesin Ã§ok dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini de vurguladÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™nin kuzeyne gerÃ§ekleÅŸtirdÄŸi BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± TÃ¼rkiye ile Rusya Moskovaâ€™da SoÃ§i MutabatakatÄ±nÄ± imlamÄ±ÅŸtÄ±.

Mutabakat Ã§erÃ§evesinde Rusya ile TÃ¼rkiye bÃ¶lgede ortak devriyelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu devriyelerin ilki geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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