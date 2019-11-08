Vodafone 41. İstanbul Maratonu’Nu Kazananlar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu bugün yapıldı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinciliğe ulaşan isim oldu.

“İstanbul senin, durma koş” sloganıyla koşulan 42 kilometrelik maratonun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan saat 9.00’da verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği ve maratonda 42.195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu.

8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaştı.

Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı’nda Sultanahmet Camisi’nin giriş kapısı ile Dikilitaş’ın arasındaki varış noktasında yarışı tamamladı.