Vodafone 41’İnci İstanbul Maratonu Yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu bugün yapılıyor.

“İstanbul senin, durma koş” sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan start aldı.

Start öncesi konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada.” değerlendirmesinde bulunarak koşunun hem İstanbul’a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış getirmesini temenni etti.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, , 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Maraton ve 15 kilometrelik çipli koşuya 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. Halk koşusuna yaklaşık 100 bin vatandaş katılım gösterdi. Erkeklerde Kenyalı atlet Kipkore Kibet parkur rekoruyla yarışı tamamladı.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından açıklanan “altın maratonlar” listesinde bulunuyor.

Maratonun 15 kilometre parkuru, “Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı” unvanını aldı.

BRT/NTV