8 Kasım 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:05

Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor

Irak’ın başkenti Bağdat’taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndan “hükümet istifa” ve “halk rejimi düşürmek istiyor” sloganları yükselmeye devam ediliyor. AA muhabirine konuşan göstericiler,

Irak’ın başkenti Bağdat’taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndan “hükümet istifa” ve “halk rejimi düşürmek istiyor” sloganları yükselmeye devam ediliyor.

AA muhabirine konuşan göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor.

Iraklı sivil aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kronikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk ile mezhepçi politikaların son bulmasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istediklerini ifade etti.

Temimi, “Yolsuzluklara ve insanlarımızı katleden mezhepçi politikalara karşı mücadele için sokaktayız. Biz, hayatı seven bir halkız. Siyasetçiler, Irak halkını böldü ve bu halkın arasına mezhepçilik gibi yıkıcı bir fitne ekti.” dedi.

Barışçıl gösterilerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Temimi, iktidardakilere şöyle seslendi:

“Siz, artık bu ülkeyi ve halkı yönetemiyorsunuz. 2003’ten sonra iktidara gelen tüm yöneticiler bir şekilde yolsuzluğa bulaştı. Bu sistem bu ülkeyi yönetmek için uygun değil, tüm yönetim sistemi değişmeli. Anayasa, seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin de değiştirilmesini ve parlamenter hükümet sisteminden başkanlık sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Yeşil Bölge yönetimi çökene kadar gösterilerimiz sürecek.”

Tahrir Meydanı’nda gönüllü sağlık hizmeti veren Safiye Adnan da parlamenter sistemin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, “Siyasi partilerin kurduğu bu rejimden artık kurtulmak istiyoruz.” dedi.

Yargının siyasallaştığını ve hükümetin dış müdahalelerle yönlendirildiğini dile getiren Adnan, “Bu hükümet meşruiyetini yitirdi, istifa etmelidir. Siyasi partilerden uzak, bağımsız bir hükümet ve devlet başkanı istiyoruz.” diye konuştu.

Adnan, 1 Ekim’de patlak veren ve 25 Ekim’de yeniden başlayan gösterilere katılımın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, “Hükümetin her açıklaması sonrası Tahrir Medyanı’ndaki sayı artıyor.” ifadelerini kullandı.

Iraklı gösterici Ali Cemal ise ülkedeki işsizlik sorununa işaret ederek hükümeti bu konuda aciz kalmakla suçladı.

Ülkedeki mevcut sistemde değişim istediklerini vurgulayan Cemal, şunları söyledi:

“İşsiziz ve hükümet bize iş bulmaktan aciz. Bu hükümete artık güvenimiz kalmadı. Güven olsa bu kadar insan sokağa dökülmezdi. Rejimi düşürüp değişim gerçekleştirmek istiyoruz.”

Bu haber toplam 154 defa okunmuştur
Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Tc Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu:barış Pınarı Harekat Bölgesi’Ne Saldırı
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesa...
Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor...
Irak’ın başkenti Bağdat’taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndan “hükümet istifa” ve “halk rejimi düşürmek istiyor” sloganları yükselmeye devam ediliyor. AA muhabirine konuşan göstericiler,...
Abd, Irak Ve Lübnan’Daki Sorunlardan İran’I Sorumlu Tuttu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar.” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve......
İngiltere Başbakanı Johnson Ve Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmede, İngiltere Başbakan...
Yemen’İn Güneyindeki Krizi Sonlandıracak Anlaşma İmzalandı
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen törende i...
Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı… ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının nasıl işleyeceğini belirleyecek oylamada sunulan tasarı kabul...
Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Akar, “Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, kon...
Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün oylama yapıyor. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımlarla ilgili ayrıntıları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyu...
Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
Avrupa Birliği (AB) için normal koşullarda 31 Ekim’de hem Komisyon’un son görev günü olması hem de Brexit’in gerçekleşmesi beklenirken iki gelişmenin de ertelenmesi Birlik’teki belirsizlik ortamını derinleştirdi. AB an...
Suriye Anayasa Komitesi Toplantısı Cenevre’De Başladı
İsviçre’nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in açılış konuşmasıyla başladı. Pedersen, “Rejim ve muhalefetin üyeleri bu...
Abd Temsilciler Meclisi, Ermeni Tasarısını Kabul Etti
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 “...
Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
TBMM Genel Kurulu’nda, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan kararı tepkilere neden oldu. Genel Kurul’da, Gümrük Kanunu’nda değişiklik öngören teklif üz...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans