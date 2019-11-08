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Irak’Ta Göstericiler Hükümetin İstifasını Ve Başkanlık Sistemine Geçilmesini İstiyor
Irak’ın başkenti Bağdat’taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndan “hükümet istifa” ve “halk rejimi düşürmek istiyor” sloganları yükselmeye devam ediliyor.
AA muhabirine konuşan göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor.
Iraklı sivil aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kronikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk ile mezhepçi politikaların son bulmasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istediklerini ifade etti.
Temimi, “Yolsuzluklara ve insanlarımızı katleden mezhepçi politikalara karşı mücadele için sokaktayız. Biz, hayatı seven bir halkız. Siyasetçiler, Irak halkını böldü ve bu halkın arasına mezhepçilik gibi yıkıcı bir fitne ekti.” dedi.
Barışçıl gösterilerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Temimi, iktidardakilere şöyle seslendi:
“Siz, artık bu ülkeyi ve halkı yönetemiyorsunuz. 2003’ten sonra iktidara gelen tüm yöneticiler bir şekilde yolsuzluğa bulaştı. Bu sistem bu ülkeyi yönetmek için uygun değil, tüm yönetim sistemi değişmeli. Anayasa, seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin de değiştirilmesini ve parlamenter hükümet sisteminden başkanlık sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Yeşil Bölge yönetimi çökene kadar gösterilerimiz sürecek.”
Tahrir Meydanı’nda gönüllü sağlık hizmeti veren Safiye Adnan da parlamenter sistemin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, “Siyasi partilerin kurduğu bu rejimden artık kurtulmak istiyoruz.” dedi.
Yargının siyasallaştığını ve hükümetin dış müdahalelerle yönlendirildiğini dile getiren Adnan, “Bu hükümet meşruiyetini yitirdi, istifa etmelidir. Siyasi partilerden uzak, bağımsız bir hükümet ve devlet başkanı istiyoruz.” diye konuştu.
Adnan, 1 Ekim’de patlak veren ve 25 Ekim’de yeniden başlayan gösterilere katılımın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, “Hükümetin her açıklaması sonrası Tahrir Medyanı’ndaki sayı artıyor.” ifadelerini kullandı.
Iraklı gösterici Ali Cemal ise ülkedeki işsizlik sorununa işaret ederek hükümeti bu konuda aciz kalmakla suçladı.
Ülkedeki mevcut sistemde değişim istediklerini vurgulayan Cemal, şunları söyledi:
“İşsiziz ve hükümet bize iş bulmaktan aciz. Bu hükümete artık güvenimiz kalmadı. Güven olsa bu kadar insan sokağa dökülmezdi. Rejimi düşürüp değişim gerçekleştirmek istiyoruz.”
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans