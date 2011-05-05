Yemenâ€™Ä°n GÃ¼neyindeki Krizi SonlandÄ±racak AnlaÅŸma Ä°mzalandÄ±

Yemen hÃ¼kÃ¼meti ile BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nin desteklediÄŸi ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyi arasÄ±ndaki krizi sona erdirmesiÂ beklenen Riyad AnlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzalar, YemenÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salim el-HanbeÅŸi ve GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyi temsilcisi NasÄ±r el-Habci tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±.

Ä°mza tÃ¶reninde Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman veÂ Abu Dabi Veliaht Prensi Åžeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±raÂ Yemenli, Arap ve yabancÄ± siyasiler de hazÄ±r bulundu.

AnlaÅŸmada ana maddelerin yanÄ± sÄ±ra siyasi, ekonomik, askeri ve gÃ¼venlik dÃ¼zenlemeleriyle ilgili ek maddeler yer alÄ±yor.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri tarafÄ±ndan desteklenen GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyine baÄŸlÄ± Hizam Emni birlikleri, 10 AÄŸustosâ€™ta geÃ§ici baÅŸkent Adenâ€™de, daha sonra da Ebyen ve Åžebveâ€™de kontrolÃ¼ ele almÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, sÃ¶z konusu kentleri yeniden ele geÃ§irmiÅŸ ancak BAEâ€™nin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aden ile Ebyenâ€™in merkez ilÃ§esi Zencibar tekrar GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin denetimine girmiÅŸti.