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Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:06

Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“olarak teyit etti, not görünümünü ise “negatif”ten “durağan”a yükseltti. Fitch son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu BB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“olarak teyit etti, not görünümünü ise “negatif”ten “durağan”a yükseltti.

Fitch son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-‘ye düşürmüş, not görünümü negatif olarak teyit etmişti.

BloombergHT’nin haberine göre not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını ve S-400’ler nedeniyle ABD’den olası yaptırım riskini göstermişti.

Fitch Ekim ayının başında Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini – % 1.1’den – % 0.3’e yukarı yönlü revize etmişti.

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Fitch Türkiye’Nin Not Görünümünü Yükseltti
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