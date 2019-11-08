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Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:06

Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi temsilcilerinden oluşan heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen ziyarette KTFF Ba

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Bölgesel Terfi Müsabakaları Ligi temsilcilerinden oluşan heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen ziyarette KTFF Başkanı Sertoğlu ve BTM kulüp temsilcileri, Başbakan Tatar’a yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda bilgi verdi.

Sertoğlu: “BTM kulüplerinin nefes alması lazım”

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Ligleri’nde 50’nin üzerinde kulübün mücadele ettiğini ve geçmiş hükümetlerin BTM Ligi kulüplerine belli başlı katkılar yaptığını söyledi. BTM kulüp temsilcileri ile birlikte futbolun içinden gelen bir Başbakan olan Ersin Tatar ve BTM Ligi’nin kurucu üyeliğinden gelme bir Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’yı ziyaret etmek istediklerini belirten Sertoğlu, “BTM kulüplerinin nefes alması lazım, dertleri büyük.” diye konuştu. Geçmişte kendisinin de BTM Ligi’nde top koşturduğunu, BTM Ligi maçlarını da günümüzde fırsat buldukça izlediğinin altını çizen Hasan Sertoğlu, “Bu kadar yıldır bu işin içindeyim ancak hiç BTM kulüplerinin U12 Ligi, U15 Ligi ve U17 Ligi gibi liglere katıldığını görmedim. Artık BTM kulüpleri de bu liglere katılım gösteriyor ve bu beni mutlu ediyor. Bu bağlamda BTM kulüplerimiz Kıbrıs Türk gençliğine çok önemli bir hizmet vermekte ve çocuklarımıza sahip çıkmaktadır.” diye konuştu. Kendisinin de BTM kulüplerine sahip çıkma adına burada bulunduğu aktaran Sertoğlu, bu konuda hükümet edenlerden destek beklediğini belirtti.

Tatar: “Köy halkı ile birlikte, birlik beraberlik oluşması bizleri mutlu ediyor”

Başbakan Ersin Tatar ise Sertoğlu ile aynı duyguları paylaştığını ve BTM Ligi’ndeki köy takımlarının büyük özveri gösterdiğini ifade etti. BTM Ligleri’nde her zaman keyifli ve güzel maçlar izlendiğini ve sporcuların kulübüne, köyüne olan bağlılığının ön planda olduğunu gözlemlediğini aktaran Tatar, “Kulüplerimiz bu anlamda çok büyük görev alıyor.” dedi. BTM Ligi’ndeki seyircinin birçok maçta olmadığını da bildiğini ifade eden Tatar, “Köy halkı ile birlikte, birlik beraberlik oluşması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda yapılan iş önemli ve değerlidir. Bu sayede birçok gencimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu etkinlikler sürmeli, bu konuda da desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi. Tesisler konusunda da çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Tatar, “Sahalar da iyileştirilecek. Köy yerlerindeki statlar tadil edilecek ve toprak sahaların da çim olması için çalışmalarımız başladı. Ben tüm BTM kulüplerine, kısacası tüm futbol kulüplerine çocuklarımıza sahip çıktıkları için teşekkür ederim.” dedi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na da ayrıca teşekkür eden Tatar, “Sayın Sertoğlu, bıkmadan usanmadan futbol için çalışıyor ve futbol için her yerde, her noktadadır. Onu da ayrıca kutlarım.” dedi.

“Maç ücretleri ödenecek, ayrıca katkılar da yapılacak”

Başbakan Ersin Tatar, BTM kulüplerinin maç ücretlerinin ödenmesinde hiçbir sıkıntı olmadığını ve maç ücretlerinin yanında BTM kulüplerine katkılar da yapmaya çalışacaklarını ifade ederek sözlerini noktaladı. Gerçekleşen ziyarette Başbakan Ersin Tatar’a; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana eşlik ederken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na da; Zümrütköy SK Başkanı Metin Ertop, Yeniboğaziçi DSK Asbaşkanı Kemal Köseoğlu, Değirmenlik SK Başkanı Emir Ali Öztüccar, Ortaköy SK Asbaşkanı Cengiz Tuğcan, Yarköy PGSK Başkanı Muharrem Yamuk ve 1461 İskele Trabzonspor Başkanı Tayfun Köksal eşlik etti.

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Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü Haberi

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Sertoğlu Ve Btm Temsilcileri, Tatar İle Görüştü
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