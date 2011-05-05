Urcan VangÃ¶l AnÄ±ldÄ±

Ã‡etinkayaâ€™nÄ±n 20. BaÅŸkanÄ± Urcan VangÃ¶l Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n dokuzuncuÂ Â yÄ±lÄ±nda dÃ¼n kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Urcan VangÃ¶lâ€™Ã¼n LefkoÅŸa KabristanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndaki kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Urcan VangÃ¶lâ€™Ã¼n ailesi, sevenleri ve spor camiasÄ±ndan kiÅŸiler katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende konuÅŸan Ã‡etinkaya KulÃ¼p baÅŸkanÄ± BÃ¼lent DizdarlÄ±, VangÃ¶lâ€™Ã¼n herkes tarafÄ±ndan sevilen sayÄ±lan ve kimseyi incitmemeye Ã¶zen gÃ¶steren bir karakteri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

DizdarlÄ± VangÃ¶lâ€™Ã¼n Ã‡etinkayaâ€™nÄ±n en zor dÃ¶nemlerinde baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenerek kulÃ¼be hizmetler vediÄŸini belirterek onun adÄ±na kurulan akademide de ÅŸu anda Ã‡etinkayaâ€™nÄ±n geleceÄŸinin yetiÅŸtiÄŸine vurgu yaptÄ±. DizdarlÄ± VangÃ¶lâ€™Ã¼n unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± herzaman hizmetleri ile anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek bir kez daha rahmet diledi. TÃ¶ren dualarÄ±n okunmasÄ±yla son buldu.