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Koopspor-YdÃ¼ Finalde
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi ile Basketbol Federasyonuâ€™nun organizasyonunda dÃ¼zenlenen KTSYD KupasÄ±â€™nda yarÄ± final maÃ§larÄ± dÃ¼n akÅŸam oynandÄ±. LefkoÅŸa AtatÃ¼rk Spor Salonuâ€™nda oynanan maÃ§larÄ±n sonunda Koopspor ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi finale yÃ¼kselen ekipler oldu. KTSYD KupasÄ±â€™nda final maÃ§Ä± 8 KasÄ±m Cuma akÅŸamÄ± saat 19.00â€™da LefkoÅŸa AtatÃ¼rk Spor Salonuâ€™nda oynanacak.
Ã‡ekiÅŸmeli maÃ§Ä±n galibi Koopspor: 74-64
Gecenin ilk maÃ§Ä±nda Koopspor ile Lefke Avrupa Ãœniversitesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BaÅŸa baÅŸ bir mÃ¼cadeleye sahne olan maÃ§Ä±n ilk devresini LAÃœ 37-32 Ã¶nde kapadÄ±. Ä°kinci devrede temposunu arttÄ±ran Koopspor maÃ§Ä± 74-64 kazanarak finale yÃ¼kseldi. Koopsporâ€™da Miskovic 20 sayÄ± ile maÃ§Ä±n en skorer ismi oldu. LAÃœâ€™de ise Hamit Ã‡eliktaÅŸlÄ±lar 19 sayÄ± ile oynadÄ±.
Soyerspor YDÃœâ€™ye direnemedi: 77-53
YarÄ± finalin ikinci maÃ§Ä±nda ise YDÃœ ile Soyerspor karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YDÃœ maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadele sonuna kadar devam ettirdi ve 77-53 skor ile kazanarak finale yÃ¼kseldi. YDÃœâ€™de Palmer attÄ±ÄŸÄ± 17 sayÄ± ile en skorer isim oldu. Soyersporâ€™da ise FÄ±rat Ceylan Ã¼rettiÄŸi 15 sayÄ± ile takÄ±mÄ±nÄ±n en skorer ismi oldu.
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