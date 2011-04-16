Åžampiyon Steve Neufeld

YÄ±llÄ±k geleneksel Komagene Open Golf TurnuvasÄ± hafta sonu YeÅŸilyurtâ€™taki CMC Golf KulÃ¼bÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸti.

Ã‡ok gÃ¼zel bir havada ve geniÅŸ bir katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸen turnuva Stableford sistemi ile full handicap ve 18 Ã§ukur olarak oynandÄ±. Turnuvaâ€™nÄ±n Net Birincisi 37 puan ile Steve Neufeld olurken, Mike Burgess 36 puan ile Net Ä°kincisi, Bob Hodge ise 35 puan ile Net ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu. Turnuvadaki Gross BirinciliÄŸini ise 24 puan ile Hasan Garabli aldÄ±. Turnuva sonrasÄ±nda kazananlara kupalarÄ±, Komagene KÄ±brÄ±s DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan takdim edildi ve Komagene lezzetleri ikram edildi.