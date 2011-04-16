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Ggâ€™Den Ã–zbilgehanâ€™A Ziyaret
06 KasÄ±m 2019 Ã‡arÅŸamba Saat 16:06

Ggâ€™Den Ã–zbilgehanâ€™A Ziyaret

K-Pet SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lik GÃ¼cÃ¼ Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n yÃ¶neticilerinden oluÅŸan bir heyet, Spor Dairesiâ€™ni ziyaret ederek daire mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zbilgehan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. KulÃ¼bÃ¼n tesisleri ve geleceÄŸe yÃ¶nelik projeleriyle ilgili Spor

K-Pet SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lik GÃ¼cÃ¼ Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n yÃ¶neticilerinden oluÅŸan bir heyet, Spor Dairesiâ€™ni ziyaret ederek daire mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zbilgehan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

KulÃ¼bÃ¼n tesisleri ve geleceÄŸe yÃ¶nelik projeleriyle ilgili Spor Dairesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zbilgehan ile fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunan yÃ¶neticiler, kulÃ¼bÃ¼n geleceÄŸe yÃ¶nelik adÄ±mlar atabilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini belirttiler. Ziyaret sonrasÄ±nda GenÃ§lik GÃ¼cÃ¼ yÃ¶neticileri, daire mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ã–zbilgehanâ€™a Ã¼zerinde adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir de forma takdim ettiler.

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