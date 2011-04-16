Ãœniversitelerâ€™De Heyecan BaÅŸlÄ±yor

19.uncu Ãœniversite Spor OyunlarÄ± bugÃ¼n oynanacak olan futbol mÃ¼sabakalarÄ± ile baÅŸlÄ±yor.

Bu yÄ±l 13 Ã¼niversitenin kadÄ±nlarda ve erkeklerde 18 farklÄ± branÅŸta yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± oyunlarda geÃ§en yÄ±l KadÄ±nlarda ve Erklerde DoÄŸu Akdeniz Ãœniversitesi ÅŸampiyon tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. 2020 MayÄ±s ayÄ±nda bitmesi planlanan oyunlarda, kadÄ±nlarda ve erkeklerde en fazla puanÄ± alan Ã¼niversitelerin ÅŸampiyonluÄŸu ile sonuÃ§lanacak.

KKTC Ãœniversite SporlarÄ± Federasyonu baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin AÅŸkÄ±n KÄ±nacÄ± her geÃ§en yÄ±l daha fazla Ã¶ÄŸrencimizin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen oyunlarda yarÄ±ÅŸacak olan Ãœniversitelere baÅŸarÄ±lar dilerken, oyunlarÄ±n fair play ruhu iÃ§erisinde ve en Ã¶nemlisi saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde bitmesini temenni etti.

Bu yÄ±l daha Ã¶nceden belirlenen branÅŸlarda ÅŸampiyon olan Ã¼niversitelerin Avrupa Ãœniversite SporlarÄ± BirliÄŸi 12 â€“ 25 Temmuz 2020 tarihinde SÄ±rbistanâ€™Ä±n Belgrad ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek oyunlarda Ã¼lkemizi temsil etme hakkÄ± kazanacaÄŸÄ±ndan dolayÄ± mÃ¼sabakalarda dereceye girecek olan takÄ±mlarÄ±n Avrupa Ãœniversite OyunlarÄ±nda yer almasÄ± bu yÄ±lki mÃ¼cadelelerde takÄ±mlara pozitif yÃ¶nde bir motivasyon kaynaÄŸÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.