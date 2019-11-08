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İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
06 Kasım 2019 Çarşamba Saat 16:07

İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor

İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler, 65 yaş ve üzerindekilere evde sağlık hizmeti veriyor. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, haftanın iki gününde Belediye bünye

İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler, 65 yaş ve üzerindekilere evde sağlık hizmeti veriyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, haftanın iki gününde Belediye bünyesindeki Evde Sağlık Hizmeti biriminin, Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile işbirliğinde, 17 köyde fizyoterapi, diyetisten ve psikolog desteği verildiği belirtildi.

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İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor Haberi

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İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
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