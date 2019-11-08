Mesarya Kültür Sanat Derneği-Cevdet Erzen Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Gaynanamın Aşgı”, Cumartesi akşamı Yenierenköy’de sahneleniyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, “Gaynanamın Aşıgı” oyunu Cumartesi saat 20:00’de Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Mehmet Erzen’in kaleme aldığı oyunun, 1980’li yıllarda oynandığı ve Mesarya Bölgesi’nde yaşayan halkın beğenisini kazandığı ifade edilen açıklamada, yeniden uyarlanarak, Özlem Erzen’in yönetmenliğinde tekrar yorumlanan oyunun komedi tarzında ve 2 perdeden oluştuğu kaydedildi. Oyunla ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

“Oyun bilinenin aksine bu kez damat ve kaynana çekişmesini ve onların birbirlerini yenilgiye uğratma çabalarını komik bir dille ve tabii ki Kıbrıs şivesi ile anlatıyor.

Oyunu, Mehmet Erzen yazdı, Özlem Erzen yönetti. Oyuncu kadrosunda ise Seran Gür Özzağlı, Fatih Üzüm, Özlem Tire, Şehnaz Tornacı, Osman Cilasun, Arjin Güngör, Umut Erzen, İlgen Cerit ve Duran Tornacı yer alıyor.”

Oyunun biletlerine, oyun gecesi kapıda ya da 0533 865 3091 numaralı telefondan rezervasyon yaptırarak ulaşabiliyor.