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Apple Yeni UygulamasÄ±yla Netflix Ve Amazonâ€™A Rakip Oldu.
06 KasÄ±m 2019 Ã‡arÅŸamba Saat 16:07

Apple Yeni UygulamasÄ±yla Netflix Ve Amazonâ€™A Rakip Oldu.

Apple’Ä±n Ã§evrimiÃ§i dizi ve film platformu ‘Apple TV+’ (Apple TV plus) Cuma gÃ¼nÃ¼ itibariyle 100’den fazla Ã¼lkede kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. Apple yeni uygulamasÄ±yla Netflix ve Amazon’a rakip oldu. Ancak ÅŸirket, rakiplerinde

Appleâ€™Ä±n Ã§evrimiÃ§i dizi ve film platformu â€˜Apple TV+â€™ Cuma gÃ¼nÃ¼ itibariyle 100â€™den fazla Ã¼lkede kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

Apple yeni uygulamasÄ±yla Netflix ve Amazonâ€™a rakip oldu.

Ancak ÅŸirket, rakiplerinden farklÄ± olarak yalnÄ±zca Apple tarafÄ±ndan Ã¼retilen orijinal iÃ§erikler sunacak.
Netflix ve Amazon gibi diÄŸer platformlar, daha Ã¶nce beyaz perdeye giren veya televizyonlarda yayÄ±nlanan dizileri de izleme imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor.

iPhone satÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸen Apple, Ã¼yelik sistemiyle iÅŸleyecek yeni uygulamayla yÃ¼z milyonlarca kiÅŸiyi platforma Ã§ekmeyi hedefliyor.

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Apple Yeni UygulamasÄ±yla Netflix Ve Amazonâ€™A Rakip Oldu. Haberi

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