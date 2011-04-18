Appleâ€™Ä±n Ã§evrimiÃ§i dizi ve film platformu â€˜Apple TV+â€™ Cuma gÃ¼nÃ¼ itibariyle 100â€™den fazla Ã¼lkede kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

Apple yeni uygulamasÄ±yla Netflix ve Amazonâ€™a rakip oldu.

Ancak ÅŸirket, rakiplerinden farklÄ± olarak yalnÄ±zca Apple tarafÄ±ndan Ã¼retilen orijinal iÃ§erikler sunacak.

Netflix ve Amazon gibi diÄŸer platformlar, daha Ã¶nce beyaz perdeye giren veya televizyonlarda yayÄ±nlanan dizileri de izleme imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor.

iPhone satÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸen Apple, Ã¼yelik sistemiyle iÅŸleyecek yeni uygulamayla yÃ¼z milyonlarca kiÅŸiyi platforma Ã§ekmeyi hedefliyor.