Özersay: Üzerimizde Emeği Olanları Saygı İle Anarım

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bize açık fikirli olmayı, toplumsal düşünmeyi, ülkemizi sevmeyi ama hepsinden önemlisi insanları sevmeyi ve değer vermeyi öğreten tüm öğretmenlerimizin ellerinden öperim.. Aramızda olmayan ama üzerimizde emeği olanları da saygı ve rahmetle anarım”.

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