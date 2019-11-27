Sarhoş Olup Tartıştılar, 19 Yaşındaki Genç Yaralandı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu parkında dün gece İ.U. ve M.U., alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada tartıştığı olayda 19 yaşındaki Ş.O. yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, İ.U. elinde bulunan şişe cam parçasıyla Ş.O.’nun başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup, yaralanmasına neden oldu.

İ.U. ve M.U.’nun tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barda dün gece 3 kişi arasında çıkan kavga sonuna is 1 kişi yaralandı.

N.Ş. ve O.T.’nin, A.C. ile önce tartışıp, daha sonra kavga ettiği olayda yaralanan A.C.’nin sol kulak zarının yırtıldığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

Bu arada Sadrazamköy’de polis ve av korucuları tarafından dün gece yapılan denetimlerde, R.K. ve F.B.’nin ava kapalı bir günde araç içerisinden avlandıkları sırada suçüstü tespit edildi.

Adı geçen şahıslar tutuklandı.

Öte yandan 64 yaşındaki Soner Ağınlı’nn aort damarı yırtılması sonucu hayatın kaybettiği belirlendi.

Polisin açıklamasına göre, 22 Kasım tarihinde, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ağınlı’ya dün otopsi yapıldı.

Otopsi sonucunda, ölüm sebebinin “aort damar yırtılması ve iç kanama” neticesinde geliştiği tespit edildi.

DB/TAK