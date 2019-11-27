Ctp Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’Nı Değerlendirdi

- Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
- Avrupa’Da Sel Felaketi
- Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
- Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- Çamlık Set Vermedi
- Alev Erlat Akacan’In Resim Sergisi Yarın Açılıyor
- Romanya Halkı, Iohannis İle ‘Devam’ Dedi
- Terzioğlu’Ndan Gururlandıran Başarı
- Basın, Omaç Başat İçin Oynayacak
- Erhürman:çözüme Ulaşmak İçin Bütün Gücümüzle Çalışmaya Devam Etmeliyiz
- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’Nde En İyi Erkek Oyuncu Seçildi
- Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
- Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- Taçoy:yapılacak Olan İşlerde Her Şey Açık Ve Şeffaf Olacaktır
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’Nde Uçak Düştü: 23 Ölü
- Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü
- Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk
- Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- Hentbolda Mücadele Derviş Mişon İçin
- Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar
- Arnavutluk’Ta 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- ‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
- Maç Saatleri Değişti
- Tatar’Dan Mtg’Ye Ziyaret
- Yüzücülerimiz İstanbul’Da
- ‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’Nde Gösterilecek
- Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
- Akıncı:sanat Ve Kültür Sınır Tanımıyor
- Cumhuriyet Rallisi 9.kez Yapıldı
- Drift Finali Bugün Yapılıyor
- Çayırova’Da Lefkara Nakış Günü Etkinliği Düzenleniyor
- ‘Hayal Gücü / Imagination’ Sergisi, Cumartesi Ziyarete Açılacak
- Üsküdar Amerikan Lisesi Çok Sesli Korosu Cuma Akşamı Konser Verecek
- Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi Turneye Güzelyurt Tiyatro Festivali’Nde Devam Ediyor
- Terzioğlu’Ndan Gururlandıran Başarı
- Alev Erlat Akacan’In Resim Sergisi Yarın Açılıyor
- ‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
- Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü
- Hentbolda Mücadele Derviş Mişon İçin
- Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
- Çamlık Set Vermedi
- Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar
- Basın, Omaç Başat İçin Oynayacak
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’Nde Uçak Düştü: 23 Ölü
- Romanya Halkı, Iohannis İle ‘Devam’ Dedi
- Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
- Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
- Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
- Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- Taçoy:yapılacak Olan İşlerde Her Şey Açık Ve Şeffaf Olacaktır
- Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk
Ctp Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’Nı Değerlendirdi
Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi , İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında değerlendirme yaptı.
Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“CTP olarak, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesinin geçerlilik süresinin dolmaya yaklaştığı bugünlerde imar planı tartışmalarını dikkatle dinlemekte ve olabildiğince farklı kesimlerin görüşlerini almaya önem göstermekteyiz.
Ülkesel Fizik Planı’nın hazırlanması ve hayata geçmesinde sorumluluk üstlenen ve gerekli iradeyi ortaya koyan CTP, ülkemizde imar hukukun hakim kılınmasını, kamu yararı temelinde imar planlarının hazırlanmasını her zaman önemle savunmaktadır.
KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından yönetilmiş olan imar planının hazırlanma sürecinde, paydaşlarla sağlıklı bir çalışma yapılmadığını ve bundan dolayı da ortaya ciddi bir kaos ortamının doğduğunu saptamış bulunmaktayız.
Söz konusu plan, merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki gerekli yetki dağılımını sağlayamamış, bu durum bize 55/89 Yasasının ülkemiz imar planlarını hazırlama konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha göstermiştir.
Özellikle belediyeler yasası reformunun gündemde olduğu bugünlerde, yerel yönetimlerin sorumlu oldukları alanlarda planlama hakkının, merkezi hükümetten belli ölçüde alınarak yerel yönetimlere devredilmesi gündeme gelmelidir. Bu konuda KTMMOB’nin 2015 yılında hazırladığı bilirkişi raporundan yararlanılabilir.
İmar planında kanalizasyon ve arıtma sistemlerine ilişkin detaylı ve somut bir yaklaşımı da görmek mümkün olmamıştır. İlgili altyapı yatırımlarının yapılabilmesi için belediyelerin 51/95 Belediyeler Yasası çerçevesinde inşaat izinlerinde aldıkları vergilere açılım getirilerek altyapıyı yapacak fonlama sistemi oluşturulmalıdır. Bu fon altyapı olmayan bölgelerde inşaat ruhsatına ek olarak ödenek öngörecek ve bu ödenekler belediyelerin genel bütçelerinden ayrı olarak sadece altyapıda kullanılabilir olacaktır. Bu adım, Belediyeler Yasası reformunun bir parçası olmalıdır.
Ulaşım ile ilgili konular da maalesef plan genel söylemler ve temennilerin ötesine geçememektedir. İmar ile ilgili oranların bölgedeki yerel yönetimlerin toplu taşıma sistemini oluşturması şartına bağlanması şeklindeki adımlar, bugüne kadar toplu taşıma öngörüleri hayata geçmemiş olan imar planlarımızın başarılı olmasını sağlayabilir.
Nüfusun ve konut sayısının artmasıyla eş oranlı olarak eğitim kurumlarının inşası ve hizmet vermesi ilgili planda yeteri kadar detaylandırılmamıştır.
İskele’de yapılması öngörülen yeni üniversite veya fakültenin yerine dair bir bilginin son plan haritalarından çıkartıldığı gözlemlenmektedir. Eğer bu bir hata ise düzeltilmelidir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsüne bağlı mühendis akademisyenlerinin yaptıkları çalışmalarda özellikle Long Beach bölgesinin sel tehlikesi ve su baskınıyla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit plana yansıtılmasına karşın nasıl bir önlem alınacağı belirtilmemiştir.
Her ne kadar yukarıda belirtilen konularda Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının eksiklikleri olsa da, Cumhuriyetçi Türk Partisi planlı gelişim ve kalkınmanın bu ülkedeki önemini çok iyi bilmektedir.
Özellikle imar planının geçmemesi ve tekrar Fasıl 96 kurallarının yürürlüğe girmesi halinde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin ciddi bir çarpık yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı açıktır.
Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak gündeme getirdiğimiz eksikliklerin ilgili belediyeler ve merkezi hükümet tarafından düzeltilmesinin takipçi olacağımızın altını çizeriz”.
- Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- Fuat Oktay’Dan Bayrak Tepkisi
- Cumhurbaşkanı Akıncı Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter İçin Taziye Mesajı Yayınladı
- Kamu-İş’Ten Basın Açıklaması
- Gezici’Ye Göre En Güçlü Aday Tatar!
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter İçin Taziye Mesajı Yayınladı
- » Yunanistan’Daki Mülteci Kampında Bir Bebek Öldü
- » Trabzon’Da Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Takdim Edildi
- » Engelliler Batman’Da Galibiyet Arıyor
- » Cumhuriyet Kupası İçin Yarıştılar
- » Lübnan’Da Safadi Başbakan Adaylığından Çekildiğini Açıkladı
- » Gençlik Dairesi 10. Cumhuriyet Şöleni Düzenliyor
- » Sri Lanka’Da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Eski Savunma Bakanı Kazandı
- » Fuat Oktay’Dan Bayrak Tepkisi
- » Burger: Kıbrıs’Taki İki Liderin Yapacağı Toplantıya Lojistik Destek Sağlıyoruz
- » Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Onaylandı
- » Kolombiya’Da Genel Grev
- » “Casus Van” Şu Ana Kadar 1 Milyon Telefon Numarası Kaydetmiş
- » Akıncı:sanat Ve Kültür Sınır Tanımıyor
- » Çayırova’Da Ödül Töreni Ve Sergi
- » Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
- » Zirvede Dolu Dizgin (63-99)
- » Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
- » Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- » Avrupa’Da Sel Felaketi
- » Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
- » Kalın’Dan S-400 Ve F-35 Açıklaması
- » Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
- » Türk Tiyatrosunun Usta İsmi Yıldız Kenter Hayatını Kaybetti
- » Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- » Imf’Nin Euro Bölgesi Büyüme Öngörüsü Altı Yılın En Düşük Düzeyinde
- » Ovgoroz’da Alptürk Zirvede
- » Cumhuriyet İçin Söyleyecekler
- » Cumhuriyet İçin Söyleyecekler
- » Sağlık Bakanlığı’Ndan Organ Bağışı Kampanyası.. Bugüne Kadar 511 Kişi Bağışçı Oldu
- » Başbakan Tatar Ada Gökçe Anı Turnuvasını İzledi
- » Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Yaptı
- » Tatar’Dan Mtg’Ye Ziyaret
- » Kemal Aşık Bugün Anılacak
- » Gana’Da Teknenin Alabora Olması Sonucu 14 Kişi Öldü
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
- » Avrupa’Da Sel Felaketi
- » Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- » Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
- » Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
- » Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- » Çamlık Set Vermedi
- » Alev Erlat Akacan’In Resim Sergisi Yarın Açılıyor
- » Romanya Halkı, Iohannis İle ‘Devam’ Dedi
- » Terzioğlu’Ndan Gururlandıran Başarı
- » Basın, Omaç Başat İçin Oynayacak
- » Erhürman:çözüme Ulaşmak İçin Bütün Gücümüzle Çalışmaya Devam Etmeliyiz
- » Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’Nde En İyi Erkek Oyuncu Seçildi
- » Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- » Taçoy:yapılacak Olan İşlerde Her Şey Açık Ve Şeffaf Olacaktır
- » Kongo Demokratik Cumhuriyeti’Nde Uçak Düştü: 23 Ölü
- » Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü
- » Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk
- » Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- » Hentbolda Mücadele Derviş Mişon İçin
- » Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar
- » Arnavutluk’Ta 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- » ‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
- » Maç Saatleri Değişti
- » Tatar’Dan Mtg’Ye Ziyaret
- » Yüzücülerimiz İstanbul’Da
- » ‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’Nde Gösterilecek
- » Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
- » Akıncı:sanat Ve Kültür Sınır Tanımıyor
- » Cumhuriyet Rallisi 9.kez Yapıldı
- » Drift Finali Bugün Yapılıyor
- » Çayırova’Da Lefkara Nakış Günü Etkinliği Düzenleniyor
- » ‘Hayal Gücü / Imagination’ Sergisi, Cumartesi Ziyarete Açılacak
- » Üsküdar Amerikan Lisesi Çok Sesli Korosu Cuma Akşamı Konser Verecek
- » Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi Turneye Güzelyurt Tiyatro Festivali’Nde Devam Ediyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans