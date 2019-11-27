27 Kasım 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özyiğit, Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutladı
24 Kasım 2019 Pazar Saat 15:48

Özyiğit, Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutladı

Toplumu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder M.Kemal Atat

Toplumu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder M.Kemal Atatürk, köhne bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratmak için yola koyuldu. Birçok devrimler yaptı. Hiç kuşkusuz bunların en önemlilerinden biri Harf Devrimidir. Çünkü o günlerde halkın büyük bölümü okuma-yazma bilmiyordu. Ancak yeni alfabeyi kısa sürede yetişkinlere de öğretmek gerekiyordu. Bunun için 24 Kasım’da Millet Mektepleri kuruldu. Bu okullarda görev aldığı için kendisine Başöğretmen ünvanı verildi.

Ardından Köy Enstitüleri kuruldu ve oralarda yetişen idealist öğretmenler öncülüğünde eğitimde çok büyük ilerlemeler sağlandı. Ne ilginçtir ki, bu enstitüler daha sonra siyasi nedenlerle kapatıldı. Fakat bugün herkesin gıpta ettiği Finlandiya’daki eğitim sistemi, köy enstitüleri modelince yetişen öğretmenler eliyle yürütülüyor. Öte yandan 1996 yılından itibaren 5 Ekim Dünya Ögretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Nedeni ne olursa olsun, kim tarafından verilirse verilsin, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen, laiklik ilkesinden ödün vermeden demokratik ve bilimsel bir eğitim için son derece büyük bir özveriyle mücadele eden tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, barış içinde bir ülkede, sağlık ve huzur dolu aydınlık yarınlar dilerim”.

DB/

Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Özyiğit, Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans