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Kurtulmuş: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Egemenlik Haklarını Hiçbir Şekilde Tartışmaya Açmayacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını hiçbir şekilde tartışmaya açmayacağını söyledi.
Kurtulmuş, partisinin, Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen Genişletişmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Barış Pınarı Operasyonu’nu “laf olsun” diye yapmadığını vurguladı.
Türkiye’nin daha öncesinde Fırat’ın batısında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, “Bizim tezimiz açıktır, biz Ruslarla da Amerikalılarla da Avrupalılarla da aynı şeyi konuştuk. Birine başka, ötekine başka konuşmadık, hatta kapalı kapılar arkasında başka, meydanlarda başka konuşmadık.” dedi.
Kurtulmuş, Türkiye’nin maşa ve piyonlarla uğraşmadığının altını çizerek, “Biz piyonların arkasındaki elleri görüyor, maşaları tutan o elleri biliyoruz. Bu coğrafyada Osmanlı cihan devleti üzerinden 30’a yakın devlet çıkartanların hayallerinin bir şekilde yarım kaldığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere bu coğrafyadaki devletleri, halkları yeniden bölüp parçalamak için fırsat kolladıklarını çok ama çok iyi biliyoruz. Onun için bu son operasyonla, Barış Pınarı Operasyonu ile bu tehlikeyi bir kenara koyduk ama uyanık olacağız, akıllı olacağız, güçlü olacağız ve bundan sonra bu coğrafyanın hallaç pamuğu gibi atılmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bunun önünü açtırmayacağız.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika ziyaretine değinen Kurtulmuş, toplantıdan sonra yine Amerikalı senatörlerin senatoya gönderdikleri sözde Ermeni soykırımı tasarısının askıya alındığını aktardı.
Kurtulmuş, Erdoğan’ın Amerika ziyareti sonrasında basında yer alan haberlere ilişkin, “Hemen hemen dünyadaki tüm radyo, televizyon ve gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile yaptığı basın toplantısını ‘Amerika’da ilk kez Türk hükümeti ya da başka hükümetin başkanı bu kadar çok istediğini aldı’, ‘Tayyip Erdoğan bu görüşmelerin galibi olarak çıktı’ diye tüm dünya bunları dile getirirken, bizdeki CHP zihniyeti ne yazık ki bu görüşmeden nasibini alamadı.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri hakkında da Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:
“Doğu Akdeniz’de herkes petrol arayacak, Türkiye petrol arayamaz, Avrupa başımıza yıkılıyor, Avrupa Birliği… Kim ne söylerse biz sözümüzden geri dönmüyoruz. Şunu açık söyleyelim, Türkiye Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını hiçbir şekilde tartışmaya açmayacak. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacak ve inşallah oradan petrol ve doğalgaz çıkartacaktır.”
Kurtulmuş, “S-400 aldın, alamadın hala bu görüşmeden sonra devam eden hususlardan birisi.” ifadesini kullanarak, “S-400 meselesini bu hale getiren biz değiliz ki Amerikalı muhataplarımızdır. Patriot istiyorsun, savunma sistemini alacaksın ‘vermem’ diyor. İyi tamam, sen vermezsen ben başkasından alayım, ‘hayır alamazsın’ diyor. Ya sen kimsin? ‘Ben Amerika’yım.’ Sen Amerika isen ben de Türkiye’yim. Ben de kendi egemenlik hakkımı kullanıyorum, kendi kararımı kendim veriyorum.” diye konuştu.
Katılımcılara, “Tüm bu tartışmaların ardında ne vardı biliyor musunuz?” sorusunu yönelten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biliyorlar ki güçlü, büyük bir Türkiye, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye Allah nasip ederse birkaç sene içerisinde kendi savunma kalkanını kuracak, kendi savunma sistemini kuracaktır. Bize İHA’ları vermediler, şimdi diyoruz ki iyi ki vermemişler. Eğer İHA’ları bize verselerdi Barış Pınarı Operasyonu’nda kullandırtmazlar ya da zaten vermezler, verseler bile kullandırtmazlardı. Şimdi oradan yukarıdan görüyor, teröristleri tek tek tespit ediyor, askerimizi hiç zora sokmadan onları bir şekilde etkisiz hale getirebiliyoruz.”
Numan Kurtulmuş, kendisine, “AK Parti’den ayrılacak felanca ya da filancalar parti kurarsa ne olur?” diye sorulduğunu dile getirerek, “Ne olur? Hiçbir şey olmaz ama hiçbir şey olmazı da biraz daha başka şekilde söylemek lazım. Diyorum ki biz başkalarının ne yapacağıyla ilgilenmiyoruz. İster buradan ayrılacak olanlar, ister CHP’si, ister başka partiler… Başka partilerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez, biz kendimize bakarız. Biz ne yapıyoruz, biz kendi ödevlerimizi iyi yapıp yapmadığımıza bakarız.” dedi.
AK Parti’nin yeni kongre sürecinde her yerdeki teşkilatları çok daha güçlü hale getireceğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
“Bu kongre süreçlerinde delege seçimlerinden, ilçe yönetimlerinden başlayarak, il yönetimimize kadar adamcılık yok, benim adamım, onun adamı, hısımım, akrabam, arkadaşım, dostum yok. Biz kimsenin kendi adamlarını aramıyoruz, biz milletin adamlarını arıyoruz, milletin kadınlarını arıyoruz, milletin gençlerini arıyoruz. Ekipçilik, adam kayırmacılık yapanlarla bundan sonraki süreçte yürüyecek yolumuz yoktur, çok net konuşuyorum.”
Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı.
AA/EMT
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans