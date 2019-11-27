Nato Zirvesi Londra’Da Toplanacak

NATO’nun 29 lideri, 3-4 Aralık’ta Londra’da ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak için zirvede bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı gündeme getirecek. Barış Pınarı Harekatı’nın amacını anlatacak. Suriye krizine çözüm içi terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere dörtlü zirvesinin, Londra’da 3-4 Aralık’taki NATO Zirvesi marjında yapılmasında mutabık kalındığını belirtti.

Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Mabeyn Köşkü’nde, Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleri ile 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde liderler seviyesinde yapılacak dörtlü görüşme öncesi ön toplantı yaptı.

Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin temsilcileriyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi marjında yapacağı 4’lü zirvenin gündeminin konuşulduğunu, NATO Zirvesi’nde ele alınacak konuların, Suriye bağlamında izlenecek adımların değerlendirildiğini anlattı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump’ın finansal yük paylaşımı konusunda NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Trump’ın zirvede, kritik altyapı ve telekomünikasyon ağlarına yapılan siber güvenlik konusunda terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditlere karşı da NATO ittifakının önemini vurgulayacağı aktarıldı.