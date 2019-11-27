Taçoy:yapılacak Olan İşlerde Her Şey Açık Ve Şeffaf Olacaktır

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 35’inci toplantısı İstanbul’da yapılıyor…

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katılıp konuşma yapacak…

BRT’de katıldığı Haber Merkezi programında Bakan Taçoy, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla da görüşeceğini ardından ise Brüksel’e geçeceğini söyledi.

Taçoy Kıb-Tek ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

“İstihdam yapılacaksa Yönetim Kurulu nasıl yapılacağını açıklayacak. Başarı kriterleri de açıklanıp bir cevap verecektir. Millet kuruma saldırmaktan vazgeçsin. Gelsin bize ne yaptığımızı sorsun. Ne varsa herkes buyursun gelsin sorsun cevabını veririz. 36 istihdamın da belirlenmiş kriterlerle yapılacak sınavlarla işe alınacaktır. Biz teknik bir şey için ihale çıkmayız. Bugünlerde ihaleye çıkacağız ama bizim koyacağımız şartlarla çıkılacaktır. Yapılacak olan işlerde her şey açık ve şeffaf olacaktır. Kurumun fiyatları şöyle ya da böyle aşağıya gidecek”