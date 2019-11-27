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Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
26 Kasım 2019 Salı Saat 09:47

Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak

Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirve sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres liderlerle ayrı ayrı görüştü. Ardından ise 20.30’da Guterres ve liderler yemekte bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirve sona erdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Ardından ise 20.30’da Guterres ve liderler yemekte bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası basın açıklaması yapacak.

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Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak Haberi

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