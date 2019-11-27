Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak

Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirve sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres liderlerle ayrı ayrı görüştü. Ardından ise 20.30’da Guterres ve liderler yemekte bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.