Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakaları sonucunda Özgül Çetin, Enes Kansız, ve Sarp İşçi toplamda 7 rekor kırdılar.

Yapılan yarışlar sonunda Özgül Çetin, 100m serbest, 200m serbest, 100m kelebek kategorilerinde Uzun Kulvar KKTC rekorlarını kırarken 200 m kelebek kategorisinde ise Uzun Kulvar 12-13-14-15-16 yaş rekorlarının sahibi oldu.

Enes Kansız, 200m kelebek kategorisinde uzun kulvar 13-14 yaş rekoru sahibi olurken, Sarp İşçi, 200m serbest ve 400m serbest kategorilerinde uzun kulvar 13 yaş rekorlarının sahibi oldu. Bölge Karmaları için seçilecek sporcular yakın zamanda Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından açıklanacak.