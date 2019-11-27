Çamlık Set Vermedi

KKTC Voleybol Büyük Erkekler Ligine dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Çamlık Spor Mağusa Arena’da Karpaz Gate Marina’yı konuk etti. Zevkli geçen karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup etti ve ligde yenilmezliğini sürdürdü. Lider Çamlık Spor gelecek hafta DAÜ deplasmanına konuk olurken Karpaz Gate Marina ise gelecek haftayı bay geçecek.