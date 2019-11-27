Teakwondo Müsabakaları Yapıldı

Spor Dairesi Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo merkezinde dört bölgedeki kulüplerin katılımı ile yapıldı. Dereceye girenlere Ödülleri Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp Temsilciler