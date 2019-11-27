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Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
Spor Dairesi Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo merkezinde dört bölgedeki kulüplerin katılımı ile yapıldı.
Dereceye girenlere Ödülleri Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp Temsilcileri tarafından verildi. Müsabakaları Uluslararası hakemler Hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Farhat Jorayev, Ana Tüysüz, yaptılar.
BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Venüs Söker 2.Elay Kanioğulları 3.Özün Ekmenci
2.Kategori: 1.Pei Penny 2.Dialaya Borombaeva 3.Su Ayza Şahin
3.Kategori: 1.Azra Turan 2.Ayşegül Kuday 3.Fatemeh Ghaderi
4.Kategori: 1.Nevin Özmanevra 2.Zeynep Kuday 3.Hilal Ülkü Yılmaz
5.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Zahra Ghaderi 3.Asu Yasin
6.Kategori: 1.Gizem Kaya 2.Özgün Yıldırım 3.Saadet Koç
7.Kategori: 1.Yeşim Güzel 2.Yağmur Sel 3.İrem Şibli
8.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.İkbal Ruzimova 3.Sibel Yemenicioğlu
9.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Ela Kılıç 3.Tuba Şener
ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Atlas Şakir Söker 3.Eriz Kanioğulları
2.Kategori: 1.Koral İnci 2.Utku Sadula 3.Murat Berk Bucak
3.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Lucas Zorba 3.Nicolas Robert
4.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Egemen Emre Uzun 3.Ahmet Yurtman
5.Kategori: 1.Rahim İkramov 2.Meriç Sezer 3.Ezel Saraç
6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Hasan Talha Dönmez 3.Mehmet Ali Metinser
7.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Ceyhun Çevik 3.Birsat Toprak
8.Kategori: 1.Kevin Özaydın 2.Burak Erdem 3.Zeynel Yıldırım
9.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Pusat Yıldız 3.Efe Güleç
10.Kategori: 1.Gong Wonbo 2.Şakir Yağızsoy 3.Taner Kara
11.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Mahmut Colayır 3.Bahadır Boz
12.Kategori: 1.Çağan Saray 2.Timur Şimşek 3.Aleksandr Didukh
13.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Alper Karakuzu 3.Aleksey Didukh
14.Kategori: 1.Grigorii Yakush 2.Mikhail Khomisen 3.Aziz Kamalov
15.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Nikita Yakush 3.Ahmet Şener
16 .Kategori: 1.Mustafa Samir 2.Rafael İbrahimov
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