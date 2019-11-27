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Hentbolda Mücadele Derviş Mişon İçin
KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen büyükler Derviş Mişon Anı Turnuvası dün akşam oynanan tek maçla başladı.
Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuvanın açılış maçı MGA-Yükseliş büyük erkekler ön eleme mücadelesi idi. Derviş Mişon anısına saygı duruşu ile başlayan turnuvada MGA ve Yükseliş erkekleri başabaş mücadele sergilediler. CIU Arena’daki mücadelenin ilk devresi 14-12 Yükseliş üstünlüğünde biterken maçın son anına kadar çekişme devam etti. Yükseliş’ten 9 sayı ile oynayan Mehmet Kocaman, MGA’dan ise 11 sayı ile oynayan Ömer Oklu maçın en skorer isimleri olurken karşılaşmayı 30-29’luk skorla kazanan Yükseliş adını yarı finale yazdıran ekip oldu.
DERVİŞ MİŞON KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
BUGÜN – 26 KASIM SALI
Kadınlar
Saat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A.
Saat 19.45: YDÜ-DAÜ
YARIN – 27 KASIM ÇARŞAMBA
Erkekler
Saat 18.00: UKÜ-YDÜ
Saat 19.45: GG-Yükseliş
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans