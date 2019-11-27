Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü

65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular.

Kosova’da 21-24 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”na katılan milli güreşçilerimiz, ülkemize madalyalar ile döndü. 65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular.

Dört puanla üçüncülük kaybedildi

Bireysel başarı yakalamalarına rağmen, milli güreşçilerimiz takım halinde 4 puanla üçüncülüğü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Alınan madalyalardan memnuniyetini dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, 4 puanla üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kavaz, Mertdoğan Soyalan antrenörlüğündeki güreşçilere gösterilen mücadeleden ve bireysel başarılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca performansıyla dikkat çeken hakemimiz Ercan Köse’nin final müsabakalarında yer alması memnuniyet getirdi.