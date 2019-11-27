27 Kasım 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü
26 Kasım 2019 Salı Saat 09:48

Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü

65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular....

65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular.

Kosova’da 21-24 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”na katılan milli güreşçilerimiz, ülkemize madalyalar ile döndü. 65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular.

Dört puanla üçüncülük kaybedildi

Bireysel başarı yakalamalarına rağmen, milli güreşçilerimiz takım halinde 4 puanla üçüncülüğü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Alınan madalyalardan memnuniyetini dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, 4 puanla üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kavaz, Mertdoğan Soyalan antrenörlüğündeki güreşçilere gösterilen mücadeleden ve bireysel başarılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca performansıyla dikkat çeken hakemimiz Ercan Köse’nin final müsabakalarında yer alması memnuniyet getirdi.

 

Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Basın, Omaç Başat İçin Oynayacak
KTSYD tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenecek olan Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası bugün başlıyor. KKTC Telsim’in destek verdiği turnuvada bu yıl beş takım mücadele edecek, turnuva Göçmenköy Halı Sahası’nda oynanacak.......
Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakaları sonucunda  Özgül Çetin, Enes Kansız, ve Sarp İşçi toplamda 7 rekor kırdılar. Yapılan yarışlar sonunda Özgül Çetin, 100m s...
Çamlık Set Vermedi
KKTC Voleybol Büyük Erkekler Ligine dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Çamlık Spor Mağusa Arena’da Karpaz Gate Marina’yı konuk etti. Zevkli geçen karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor rakibi Karpaz Gate Marina’...
Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
Spor Dairesi Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo merkezinde dört bölgedeki kulüplerin katılımı ile yapıldı. Dereceye girenlere Ödülleri Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp Temsilciler...
Hentbolda Mücadele Derviş Mişon İçin
KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen büyükler Derviş Mişon Anı Turnuvası dün akşam oynanan tek maçla başladı. Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuvanın aç...
Güreşçilerimiz Madalyalar İle Döndü
65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular....
Ttf 12 Yaş Turnuvası Başlıyor
Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübünde 28 Kasım 2019 Perşembe günü başlıyor. TTF GTK 12 yaş turnuvası, 12 yaş tek kızlar ve 12 yaş tek erkekler kategorilerinden oluşuyor. Turnuva...
Pro Şampiyonu Akay, Semi-Pro Şampiyonu Erol Oldu
2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali dün yapıldı. 2 günlük programla organize edilen yarışta Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlendi. Bugün ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olacağı Ulusla...
Zirvede Dolu Dizgin (63-99)
KKTC Engelliler basketbol takımı, Türkiye 1.Ligi 7.haftasında İzmir Bornova ile deplasmanda karşılaşan KKTC Engeliler maçı 36 sayı farkla 99-63 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bu sezon Süper Lig için güçlü bir kadro kuran......
Cumhuriyet Rallisi 9.kez Yapıldı
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün, Faruk Tekstil Tic. Ltd. Şti. ve İstanbul Perde sponsorluğunda organize ettiği Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı. KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları...
Yüzücülerimiz İstanbul’Da
YDÜ yüzücüleri Sarp İşçi ve Enes Kansız antrenör Mehmet Gürcenk ile birlikte dün İstanbul’a gitti. KKTC yüzme federasyonu tarafından Türkiye Yüzme Federasyon bölge karmaları seçme müsabakalarına gönderilecek YDÜ yüzücüleri Sarp...
Drift Finali Bugün Yapılıyor
2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali bugün yapılıyor. 2 günlük programla organize edilen yarışta bugün Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlenecek. Yarın ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte ola...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans