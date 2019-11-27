27 Kasım 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
26 Kasım 2019 Salı Saat 09:48

‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor

KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları bugün tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı, bugün “KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konusunda konferans düzenliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fü

KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları bugün tartışılıyor.

Sağlık Bakanlığı, bugün “KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konusunda konferans düzenliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın vereceği konferans, saat 14.00’te Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu’nda yapılacak.

Seminere tüm halka açık.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları bugün tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı, bugün “KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konusunda konferans düzenliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fü...
Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi poliklinik servisini ziyaret ederek, sağlık personeli ve vatandaşlarla görüştü. Poliklinikte bulunan Röntgen, Hasta Kayıt ve Vezne, Laboratuvar ve Eczane bölümler...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Yaptı...
18- 24 Kasım Diş Hekimliği Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ağız....
Bugün 14 Kasım Diyabet Günü
Bugün 14 Kasım Diyabet Günü.. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gün dolayısıyla mesaj yayımladı, uyarılarda bulundu.. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, hastalıktan korunmak için;...
Sağlık Bakanlığı’Ndan Organ Bağışı Kampanyası.. Bugüne Kadar 511 Kişi Bağışçı Oldu...
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısla toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sağlık Bakanı Ali Pilli, Organ Nakli Koordinasyon Kurulu üyes...
İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler, 65 yaş ve üzerindekilere evde sağlık hizmeti veriyor. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, haftanın iki gününde Belediye bünye...
Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İstanbul temasları çerçevesinde, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. TC Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde “6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” ile “HIMSS’19 Euras...
Kamagra içeriği yenilendi
Kamagra 100mg içeriği yenilenerek daha etkili hale getirildi, kamagra jel artık tadıyla perfomans ile adından daha çok ses ettireceğe benziyor. Neler bu değişikler ?
30 Kursiyere Törenle Sertifikaları Verildi
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği ilk yardım kursunu tamamlayan 30 kursiyere törenle sertifikaları verildi. Devlet ve özel kurum çalışanlarından oluşan 30 kursiyer, Uzman Filiz Uzun ve Uzman Aynur Özkum İzveren tarafından verilen eği...
Pilli: Meme Kanseri Erken Teşhisle Yüzde Yüz Tedavi Edilebilir
Meme Kanseri Farkındalık Ayı için düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı. Pilli, meme ...
Sağlık Bakan Pilli, İşad Heyeti İle Görüştü
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İŞAD (Kıbrıs İş İnsanları Derneği) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette ülkemizin sağlık sistemi ile ilgili yaşanan bir takım beklentiler ele alınarak,...
Sağlık Bakanlığı İle İntergaz İş Birliğinde,‘Meme Kanseri’ Farkındalık Etkinliği Düzenlend...
Sağlık Bakanlığı ile İntergaz iş birliğinde, “Meme Kanseri” farkındalık etkinliği düzenlendi. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemia Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli de...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans