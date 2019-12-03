Sürücülerin Dikkatine!

Gönyeli Çemberi’nde yarın sabah bitmesi planlanan yol tamir işlemleri bu akşam yağan yağmur nedeniyle gecikme olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Çemberde yapılan tamir işleri bitmemesine karşın 5 cm’lik kod farkı ile asvalta zarar vermeyeceği, güvenlik sorunu yaratmayacağı ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına güvenli bir şekilde sabahleyin trafiğe açılacaktır.

Polis bu yolu kullanacak olan sürücüleri, asfalttaki kod farkını dikkate alarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını konusunda uyardı.

Gün içinde hava koşulları elvermesi halinde tamir işlerine devam edilebilecektir.