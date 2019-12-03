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Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:28

Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz

Orta Gerilim Elektrik Şebekesinde Girne Eski Liman bölgesine elektrik enerjisi sağlayan trafo saat 17:00 sıralarında yandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu yaptığı açıklamada; trafonun yanması nedeniyle bölgenin el

Orta Gerilim Elektrik Şebekesinde Girne Eski Liman bölgesine elektrik enerjisi sağlayan trafo saat 17:00 sıralarında yandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu yaptığı açıklamada; trafonun yanması nedeniyle bölgenin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Avcıoğu, “İlgili trafo eski Cafe 34’ün hemen arkasında Eski Girne olarak bilinen dar sokakların olduğu bölgede olması sebebiyle, iş araçlarımızın bölgeye intikali zaman almıştır. Trafo değiştirme işlemi başlamış, Eski Trafonun sökülerek Yeni Trafonun montajı ve bölgenin yeniden enerjilenmesi takriben 2 saat kadar sürecektir. Yaşanan mağduriyetten ötürü bölge halkı ve esnafımızdan özür dileriz.”

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Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz Haberi

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Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
Orta Gerilim Elektrik Şebekesinde Girne Eski Liman bölgesine elektrik enerjisi sağlayan trafo saat 17:00 sıralarında yandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu yaptığı açıklamada; trafonun yanması nedeniyle bölgenin el...
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