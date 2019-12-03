Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Girne’de iş kazasının gerçekleştiği okul binası inşaatında incelemelerde bulunarak yapımı üstlenen firmanın yetkililerinden bilgi aldı…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aytunç Şirket, inşaatın, Merkezi İhale Komisyonu tarafından devlet ihale prosedürleri çerçevesinde çıkılan ihale sonucunda Cysings Construction LTD’e verildiğini belirterek, ilk incelemelerde kazanın kurulan kalıplarda oluşan aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğinin görüldüğünü ancak kesin sonucun detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağını kaydetti.

Yaşanan talihsiz olayın inşaat yapım sürecinde karşılaşılabilecek bir olay olduğunu belirten Şirket, kazanın kendilerini üzdüğünü ancak herhangi bir can kaybına neden olmamasının, olayın sevindirici yanı olduğunu dile getirdi.

İnşaatın, Planlama ve İnşaat Dairesi’nin gözetimi ve denetiminde sürdürüldüğüne de vurgu yapan Aytunç Şirket, inşaatta her türlü kontrol ve denetimin yapım aşamasından itibaren ilgili daire tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Şirket, “Burada tüm kontrol ve denetim Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir denetim ve kontrol eksikliği yoktur. Kaza tamamen teknik bir olaydan kaynaklanmıştır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı, gerekli önlemlerin ilgili şirket tarafından alınarak okulun yapımına devam edildiğini ve planlanan teslim tarihine yetiştirileceğinin ön görüldüğünü söyledi…

Çıkılan ihale sonucunda okulun yapımını üstlenen Cysings Construction LTD Direktörü Emrah Çakır ise yaptığı açıklamada okulun yapımına 7 Ekim’de başladıklarını belirterek, karkas inşaatın yüzde 80’lik bölümünü tamamladıklarını, geriye kalan kısmın tamamlanması için yürütülen çalışmada hiç arzu etmedikleri talihsiz bir iş kazası yaşadıklarını söyledi.

Okulun inşaatında işçi sağlığına yönelik gereken tüm önlemleri aldıklarını ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getiren Emrah Çakır, bu tip kazaların inşaat işlerinde yaşanabileceğini belirtti.

Çakır, şirket olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve inşaat encümenine kayıtlı, vergilerini günü gününe ödeyen yerel bir firma olduklarını ve devletin tüm birimleriyle istişare içerisinde hareket ettiklerine dikkat çekerek, basında çıkan bazı yazıların kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Çakır, “Biz olayın yaşandığı andan itibaren şantiyedeyiz. İşçi Sağlığı ve Güvenliği uzmanımızda şantiyeye gelerek gerekli talimatları vermektedir. Üzücü bir olay yaşadık ancak işimizin başındayız. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden gelenin fazlasını yaparak, gereken özeni ve önemi göstermeye devam ederek okulumuzu en iyi şekilde bakanlığımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.