- Haksen’Den Seminer Ve Konser
- Türkiye, Deniz Yetki Alanları Konusunda Libya İle Mutabakat İmzaladı
- Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı
- Çavuşoğlu, Doğalgaz Konusunda Değerlendirmede Bulundu
- ‘Çökme Tehlikesi Var’ Oyunu Girne Turnesine Devam Ediyor
- Türkiye Ekonomisi Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yüzde 0,9 Büyüdü
- Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
- Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
- ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ İsimli Oyun Yarın Sahneliyor
- Tanap Yarın Avrupa’Ya Bağlanıyor
- Mişon Kupası Kızlarda Ydü, Erkeklerde Gg’Nin
- Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor
- Beyaz Saray, Azil Soruşturması Oturumuna Katılmayacak
- Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor
- Bakan Oğuz, Azerbaycan’Da Eit Toplantısına Katılacak
- Sürücülerin Dikkatine!
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplanacak
- Özersay Seminerde Konuşma Yapacak
- Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı
- Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
- Kanada’Da 40 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
- Kktc Engelliler Dolu Dizgin (77-43)
- ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ Sahne Alıyor
- Kktc Vatandaşı 75 Kişi Hıv Tanısı İle Yaşıyor
- Aytaç Kazandı, Baştaş Şampiyon
- Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
- ‘Romantizma’ Oyunu Daü’De Sahnelenecek
- Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir
- Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur
- Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
- Çavuşoğlu’Dan S-400 Açıklaması
- Başbakan Tatar, Londra’da Ttff İle Görüştü
- Çetinkaya Nokta Koydu
- Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?
- Malezya’Da Sel Baskınları
- Erhürman:çözüme Ulaşmak İçin Bütün Gücümüzle Çalışmaya Devam Etmeliyiz
- Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?
- ‘Çökme Tehlikesi Var’ Oyunu Girne Turnesine Devam Ediyor
- Haksen’Den Seminer Ve Konser
- Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı
- ‘Romantizma’ Oyunu Daü’De Sahnelenecek
- ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ İsimli Oyun Yarın Sahneliyor
- ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ Sahne Alıyor
- Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir
- Kktc Vatandaşı 75 Kişi Hıv Tanısı İle Yaşıyor
- Mişon Kupası Kızlarda Ydü, Erkeklerde Gg’Nin
- Başbakan Tatar, Londra’da Ttff İle Görüştü
- Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor
- Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor
- Çetinkaya Nokta Koydu
- Kktc Engelliler Dolu Dizgin (77-43)
- Aytaç Kazandı, Baştaş Şampiyon
- Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı
- Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
- Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
- Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
Avrupa Birliği’nin anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Tarih Müzesi’nde Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinin 10. yılı dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.
Törene AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde katıldı.
Törende konuşan AB Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, “Özgürlüklerin, Avrupa projesi sayesinde elde edilen Avrupalılık kazanımları hazinesinin ve bu anlaşmanın bekçileriyiz” dedi.
Milyonlarca Avrupalının Avrupa bayrağı altında yaşadığını, ortak kimliğin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan von der Leyen, birliğin korunması için kararlı oldukları mesajını verdi.
1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve AB’nin son büyük anlaşması olan Lizbon Antlaşması, başarısız bir anayasa denemesinin ardından AB üyesi büyük ülkelerin anlaşması sonucu ortaya çıkmıştı.
Bugünkü Avrupa Birliği yapısının ortaya çıkmasında gelinen süreçte yapılan anlaşmaların son halkası olan antlaşma, AB üyesi ülkeler arasındaki mutabakatı ve birlik isteğini de sembolize ediyor.
İlk kurucu anlaşma olan Roma Antlaşması’ndan sonra Maastricht, Amsterdam ve Nice antlaşmaları ile gelinen süreç 2003-2004 yıllarında bir anayasaya dönüştürülmeye çalışılmış, ancak mutabakat sağlanamamıştı.
Bu başarısızlığın ardından antlaşma imzalanması gündeme gelmiş ve anayasa yerine geçmesi amacıyla bugüne kadar serbest dolaşım anlaşması Schengen dahil tüm yetki alanları bir çatı altına toplanmıştı.
Lizbon Antlaşması’nın daha fazla birlik öngördüğü savunma ve güvenlik, istihbarat paylaşımı gibi konularda ise hala beklentileri karşılamadığı biliniyor. 10. yıl kutlamaları sürerken, bazı çevreler bu anlaşmanın şimdiden reforma muhtaç hale geldiği görüşünü savunuyor.
- Sürücülerin Dikkatine!
- Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
- Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
- Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur
- Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- » Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Onaylandı
- » Burger: Kıbrıs’Taki İki Liderin Yapacağı Toplantıya Lojistik Destek Sağlıyoruz
- » Teakwondo Müsabakaları Yapıldı
- » Avrupa’Da Sel Felaketi
- » Kolombiya’Da Genel Grev
- » Akıncı:sanat Ve Kültür Sınır Tanımıyor
- » “Casus Van” Şu Ana Kadar 1 Milyon Telefon Numarası Kaydetmiş
- » Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- » Çayırova’Da Ödül Töreni Ve Sergi
- » Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
- » Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
- » Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
- » Zirvede Dolu Dizgin (63-99)
- » Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Yaptı
- » Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Görüşme Sonrası Basın Açıklaması Yapıyor
- » Kurtulmuş: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Egemenlik Haklarını Hiçbir Şekilde Tartışmaya Açmayacak
- » Tatar’Dan Mtg’Ye Ziyaret
- » ‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
- » Çamlık Set Vermedi
- » Taçoy:yapılacak Olan İşlerde Her Şey Açık Ve Şeffaf Olacaktır
- » Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi Turneye Güzelyurt Tiyatro Festivali’Nde Devam Ediyor
- » Dönmez: Doğu Akdeniz’De Dördüncü Sondajı Yapıyoruz
- » Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’Nde En İyi Erkek Oyuncu Seçildi
- » Akar:bu Irkçı Saldırılar Kktc Bayrağı’Nın Adada Dalgalanmasına Asla Engel Olamayacak
- » ‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’Nde Gösterilecek
- » Alev Erlat Akacan’In Resim Sergisi Yarın Açılıyor
- » Yüzücülerimiz 7 Rekor Kırdılar
- » Guterres:liderler Çözüme Ulaşmadaki Bağlılık Ve Kararlılıklarını Yeniden Teyit Ettiler
- » Çayırova’Da Lefkara Nakış Günü Etkinliği Düzenleniyor
- » Özyiğit, Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutladı
- » Basın, Omaç Başat İçin Oynayacak
- » Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
- » Ctp Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’Nı Değerlendirdi
- » Arnavutluk’Ta 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Basın Açıklaması Yapacak
- » Terzioğlu’Ndan Gururlandıran Başarı
- » Haksen’Den Seminer Ve Konser
- » Türkiye, Deniz Yetki Alanları Konusunda Libya İle Mutabakat İmzaladı
- » Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı
- » Çavuşoğlu, Doğalgaz Konusunda Değerlendirmede Bulundu
- » ‘Çökme Tehlikesi Var’ Oyunu Girne Turnesine Devam Ediyor
- » Türkiye Ekonomisi Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yüzde 0,9 Büyüdü
- » Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
- » Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
- » ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ İsimli Oyun Yarın Sahneliyor
- » Tanap Yarın Avrupa’Ya Bağlanıyor
- » Mişon Kupası Kızlarda Ydü, Erkeklerde Gg’Nin
- » Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor
- » Beyaz Saray, Azil Soruşturması Oturumuna Katılmayacak
- » Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor
- » Bakan Oğuz, Azerbaycan’Da Eit Toplantısına Katılacak
- » Sürücülerin Dikkatine!
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplanacak
- » Özersay Seminerde Konuşma Yapacak
- » Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı
- » Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
- » Kanada’Da 40 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
- » Kktc Engelliler Dolu Dizgin (77-43)
- » ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ Sahne Alıyor
- » Kktc Vatandaşı 75 Kişi Hıv Tanısı İle Yaşıyor
- » Aytaç Kazandı, Baştaş Şampiyon
- » Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
- » ‘Romantizma’ Oyunu Daü’De Sahnelenecek
- » Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir
- » Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur
- » Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
- » Çavuşoğlu’Dan S-400 Açıklaması
- » Başbakan Tatar, Londra’da Ttff İle Görüştü
- » Çetinkaya Nokta Koydu
- » Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?
- » Malezya’Da Sel Baskınları
- » Erhürman:çözüme Ulaşmak İçin Bütün Gücümüzle Çalışmaya Devam Etmeliyiz
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans