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Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:29

Lizbon Antlaşması 10 Yaşında

Avrupa Birliği’nin (AB) anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki

Avrupa Birliği’nin anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Tarih Müzesi’nde Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinin 10. yılı dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Törene AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde katıldı.

Törende konuşan AB Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, “Özgürlüklerin, Avrupa projesi sayesinde elde edilen Avrupalılık kazanımları hazinesinin ve bu anlaşmanın bekçileriyiz” dedi.

Milyonlarca Avrupalının Avrupa bayrağı altında yaşadığını, ortak kimliğin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan von der Leyen, birliğin korunması için kararlı oldukları mesajını verdi.

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve AB’nin son büyük anlaşması olan Lizbon Antlaşması, başarısız bir anayasa denemesinin ardından AB üyesi büyük ülkelerin anlaşması sonucu ortaya çıkmıştı.

Bugünkü Avrupa Birliği yapısının ortaya çıkmasında gelinen süreçte yapılan anlaşmaların son halkası olan antlaşma, AB üyesi ülkeler arasındaki mutabakatı ve birlik isteğini de sembolize ediyor.

İlk kurucu anlaşma olan Roma Antlaşması’ndan sonra Maastricht, Amsterdam ve Nice antlaşmaları ile gelinen süreç 2003-2004 yıllarında bir anayasaya dönüştürülmeye çalışılmış, ancak mutabakat sağlanamamıştı.

Bu başarısızlığın ardından antlaşma imzalanması gündeme gelmiş ve anayasa yerine geçmesi amacıyla bugüne kadar serbest dolaşım anlaşması Schengen dahil tüm yetki alanları bir çatı altına toplanmıştı.

Lizbon Antlaşması’nın daha fazla birlik öngördüğü savunma ve güvenlik, istihbarat paylaşımı gibi konularda ise hala beklentileri karşılamadığı biliniyor. 10. yıl kutlamaları sürerken, bazı çevreler bu anlaşmanın şimdiden reforma muhtaç hale geldiği görüşünü savunuyor.

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