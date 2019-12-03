Başbakan Tatar, Londra’da Ttff İle Görüştü

Başbakan Ersin Tatar Londra ziyaretinde Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüştü. Görüşmede TTFF Başkanı Serdar Sarı Asbaşkan Osman Ercen ve diğer dernek üyeleri de yer aldı. Oldukça samimi ve sıcak bir...