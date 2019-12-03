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Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:30

Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatın sınırları aşan niteliğine dikkat çekerek, “Evet, ambargolar altındayız, haksız ambargolara maruz kalmaktayız ama sanatımızla, kültürümüzle sınırları aşıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Akınc

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatın sınırları aşan niteliğine dikkat çekerek, “Evet, ambargolar altındayız, haksız ambargolara maruz kalmaktayız ama sanatımızla, kültürümüzle sınırları aşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk konserini 28 Kasım 2015’te veren ve dün dördüncü yılına girerek bu sürede 100’den fazla konserle 100 binden fazla sanatseverle buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na her zaman destek olunması çağrısı yaparak, “Her zaman bu pırıl pırıl 23 genci, bu güzide orkestrayı her zaman destekleyelim her zaman yanlarında olalım” diye konuştu.
Ekonomik büyümedeki rakamlara övünülebileceğini ama kültür ve sanatla bütünleşmemiş bir kalkınma ve gelişmenin hiçbir zaman tam bir gelişme sayılamayacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konserde, Yaman Zencirci & Pamir Kolat solist olarak sahne aldı.

Konserde, Giovanni Bottesini’nin Kontrabas Konçertosu, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Flüt Konçertosu, Re Majör ve 41. Senfonisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dördüncü yıl konserini izledi. Konseri Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konser öncesi yaptığı konuşmada, özel bir gece olduğunu belirterek, CSO’nun kuruluş ve gelişim süreciyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 4 yılda çok aşamalar kaydettiğini, bir vefa görevini yerine getirmek gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, orkestra yasasının 21 Nisan 2014’de Cumhuriyet Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini anımsatarak, kararı alan Meclis’e teşekkür etti. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun CSO’ya üç önemli ismi; Orkestranın Şefi Ali Hoca, Nihat Ağdaç ve Mustafa Kofalı’yı görevlendirerek çekirdek kadroyu oluşturduğunu; bu üç önemli isimin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kararıyla Ocak 2015’de görevlendirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dolayısıyla ben çekirdek bir kadroyu Mayıs 2015’de göreve geldiğim zaman elimin altında buldum. Onlar olmasaydı bu orkestra bu düzeye gelmezdi. Dolayısıyla bu kararı alan Sayın Eroğlu’na da teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, göreve gelmelerinin ardından 31 Ağustos 2015’da CSO sınav tüzüğünü geçirdiklerini, sınav tüzüğünün hazırlanmasında ve orkestranın bütün çalışmalarında Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun da çok değerli katkılar yaptığına işaret ederek, “Şaibesiz sınavlarla sanatçı kadrosu 3’ten 23’e ulaştı. Hedef 38’dir. Bu hedefe elbette varacağız” diye konuştu.

Orkestranın 100’den fazla konser gerçekleştirdiğini, 100 bine yakın sanatseverle buluştuğunu ve geçen yıl eğitim konserlerine de başladığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitim konserlerinde 6 binden fazla öğrenciye ulaşıldığını, iki eğitim konserinde eşi Meral Akıncı ile birlikte kendisinin de hazır bulunduğunu aktardı.
Orkestranın çok değerli sanatçılar ile sahne aldığını, her konserin CD ve DVD olarak kayda alındığını, bunun da kültür arşivine değerli bir hazine oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, evrensel telif haklarına titizlikle uyulduğunun altını çizdi.
Sanatın sınırları aşan özellikle sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Evet, ambargolar altındayız, haksız ambargolara maruz kalmaktayız ama sanatımızla, kültürümüzle sınırları aşıyoruz. Nice değerli yabancı sanatçı bu orkestraya gelip şeflik yapmıştır, gelip sanatlarını bizim orkestramızda icra etmişlerdir. Ve bir nokta daha; toplumsal gelişimimiz, kültür sanat olmadan hep yarımdır, hep eksiktir. Hep söylerim, ekonomik kalkınmayı rakamlarla ifade edebiliriz; –işte, şu kadar büyüme rakamı, şu kadar ihracat, şu kadar döviz girdisi, şu kadar turist- bunları hep söyleyebiliriz, övünebiliriz ama kültür ve sanat yanımız eksik kalırsa bu kalkınma, bu gelişme hep eksik kalkınmadır. Kültür ve sanatla bütünleşmemiş bir kalkınma ve gelişme hiçbir zaman tam bir gelişme sayılamaz.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi boyunca CSO’ya her zaman destek olacağını, bundan sonraki atılımlarını da sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, en büyük ve en anlamlı desteğin halktan gelen destek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizler olmadıkça bu orkestra yaşamını sürdüremez, o nedenle sizlere çağrım; her zaman bu pırıl pırıl 23 genci, bu güzel güzide orkestrayı her zaman destekleyelim her zaman yanlarında olalım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı da, orkestranın uzun ömürlü olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’na destekleri için teşekkür etti.

İlk konserini 28 Kasım 2015 tarihinde veren KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yurttaşların çağdaş, çoksesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi, müzik anlayışını ve sevgisini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Dünyaca tanınmış bestecilerin eserlerinin yanı sıra kendi bestecilerimizin yapıtlarını da seslendirerek ülkemizin, müziğimizin ve bestecilerimizin yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkıda bulunuyor.
İdil Biret, Gülsin Onay, Maurice Steger, Stanley Dodds, Murat Karahan, Martynas Levickis, Knut Weber, Rengim Gökmen, Chloe van Soeterstede, Christian Reif, Soyoung Yoon, Nihat Ağdaç, Veriko Tchumburidze, Alexander Markov, Antonio Pirolli, Zoran Dukiç, Kristine Balanas, Apple Hill String Quartet, Rüya Taner, Kinan Azmeh, Enver Töre, Sermin Dikmen Töre, Arda Aktar, Sıla 4, Mor ve Ötesi, Aniello Desiderio, Laden İnce, Atakan Sarı ve Murat Menket’in de aralarında bulunduğu, ülkemizin ve dünyanın önde gelen solist sanatçıları ve şefleriyle çalışan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu konserlerin tümü CD/DVD olarak kaydedilerek kültür arşivimize kazandırılıp sanatseverlere ulaştırıldı.

Aldığı davetler üzerine Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Antalya Devlet Senfoni, Bursa Bölge Devlet Senfoni ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ile Türkiye’de ortak konserler veren KKTC CSO, 2017 Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış konserini gerçekleştirdi.

Şef Ali Hoca yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’a eşlik eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 16. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da verdiği konserde binlerce sanatseverle buluştu.

Yeni nesillerin nitelikli çok sesli müzikle tanışmasına büyük önem veren KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Eğitim Konserleri” kapsamında Rus besteci Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” adlı müzikli masalını, Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçıları Hüseyin Köroğlu ve İzel Seylani’nin anlatıcılığında ülkemizin dört bir yanındaki binlerce öğrenciyle buluşturdu. Orkestramız dördüncü yılını doldururken, gerçekleştirdiği 100’ü aşkın konserde 100 bine yakın dinleyici ile buluştu.

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