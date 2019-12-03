‘Romantizma’ Oyunu Daü’De Sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonu ile “Romantizma” adlı 2 perdelik komedi oyunu, bugün saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanınan sanatçılar Janset ve Gökçe Özyol’un rol aldığı oyun, Murat Dişli, Alperen Atalan ve Zeki Enes Akan tarafından kaleme alındı. Oyunun yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor.